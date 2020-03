Blick über den Zaun: Bayerns Ministerpräsident Söder lobt Handwerk als Stabilitätsanker

Söder: „Handwerk ist Stabilitätsanker für Wirtschaft und Gesellschaft“Ministerpräsident gibt offiziellen Startschuss für Millionen-Investition am BTZ Hof – Maßnahmen werden ausgeschrieben

Helmbrechts/Hof. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat den offiziellen Startschuss für den geplanten Teilneubau und die Modernisierung des Berufsbildungs- und Technologiezentrums (BTZ) Hof der Handwerkskammer (HWK) für Oberfranken gegeben, das dem Handwerk im nördlichen Oberfranken eine moderne und attraktive Ausbildungs-Infrastruktur sichert. „Das Handwerk ist der Stabilitätsanker für die bayerische Wirtschaft, den Arbeits- und Ausbildungsmarkt und damit für unsere Gesellschaft. Unsere bayerischen Handwerksbetriebe sind der Ausbilder schlechthin: Mit über 70.000 Auszubildenden trägt das Handwerk rund 30 Prozent zur gesamten Ausbildungsleistung der bayerischen Wirtschaft bei, also mehr als das Doppelte seines Beschäftigungsanteils. Mit dem neuen BTZ schaffen wir optimale Bedingungen für modernes Lernen“, stellte Söder fest. Von der Investitionssumme in Höhe von rund 17 Millionen Euro werden rund 14 Millionen zu gleichen Teilen über das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesbildungsministerium und den Freistaat Bayern (je 4,56 Millionen Euro) gefördert.

Die Investitionen in Hof sind der erste Teil einer alle BTZ-Standorte umfassenden Investitionsstrategie der Handwerkskammer. Die Planungen sehen vor, das Bildungszentrum in Hof in Teilen zu erhalten und durch einen Neubau zu ergänzen. In diesem Jahr soll nach der Ausschreibung und der Vergabe der Arbeiten in einem ersten Schritt der Hauptbau umfassend modernisiert werden. „Nach Abschluss dieser Modernisierung ziehen wir die Werkstätten, die sich aktuell in Mittelbau und Flachbau befinden, in den generalsanierten Hauptbau um“, erläutert HWKHauptgeschäftsführer Thomas Koller. Zum anderen sollen in 2020, geht es nach Plan, auch noch die Rohbauarbeiten für den Neubau angefangen und im idealen Fall sogar abgeschlossen werden. „Dieser Neubau ersetzt den bisherigen Mittelbau und Flachbau, die Zug um Zug abgerissen werden. So könnten 2021 der Innenausbau des Neubaus und 2022 die Neugestaltung der Fassade über alle Gebäudeteile hinweg realisiert werden.“

Nach Abschluss der Arbeiten hat die Handwerkskammer in Hof dann ein hochmodernes BTZ, das sowohl von der technischen Ausstattung als auch vom Zuschnitt der Werkstätten optimale Bedingungen für modernes Lernen garantiert. Ministerpräsident Söder: „Eine moderne Bildungsinfrastruktur ist ein wichtiger Baustein bei der Fachkräftegewinnung für das Handwerk. Daher fördert der Freistaat die Maßnahmen am BTZ Hof und unterstützt das oberfränkische Handwerk gerne dabei, junge Menschen für das Handwerk zu begeistern.“

Parallel zu den Arbeiten in Hof werden zudem die Modernisierung des BTZ in Bayreuth, die Planung eines BTZ Oberfranken-West in Bamberg und die Konzeption einen Bauzentrums und eines „Innovativen Lernorts für Aus- und Weiterbildung“ in Coburg vorangetrieben. Für HWK