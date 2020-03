Kandidaten „Die Partei Bayreuth“ stellt ihre Kandidaten vor

Bayreuth, der 03. März 2020 Mit unserem heutigen offenen Informationsabend haben wir die heiße Phase des Bayreuther Wahlkampfes eingeläutet. Auch wenn wir als Verfechter der entschleunigten Gesellschaft keine eigene Liste aufgestellt haben (wir wollten im Winter keine unbescholtenen Bürger wegen Unterschriften anquatschen), sind wir auf Liste 9 (Die LINKE) wählbar. Auf Platz 2 der Liste 9: Maximilian Gudat, 34 Jahre, Ergotherapeut und stellvertretender Vorsitzender der Partei Die PARTEI Bayreuth und auf Platz 5 der Liste 9: Michael Beck, 44 Jahre, Mediaberater und Vorsitzender der Partei Die PARTEI Bayreuth. Wir haben es uns als Ziel gesetzt, dass einfache Bürger die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben sollten, wie Großunternehmen. Nachdem die Braunkohleindustrie schon über 300 Ortschaften abbaggern und 100.000 Menschen umsiedeln lies, ist es nun an der Zeit, dieses Privileg auch dem einfachen Wahlvolk zuzugestehen. Wir versprechen daher unseren Wählern nichts anderes, als uns dafür einzusetzen, dass die Stadt Hof vollständig abgebaggert wird, damit das Gebiet in einen wunderschönen Ausflugsort verwandelt werden kann. Um die bisherigen Bemühungen in diese Richtung zu honorieren, werden wir dieses Projekt als „Operation Fichtner“ betiteln. Ebenso setzen wir uns dafür ein, dass „containern“ weiterhin ein Begriff dafür bleibt, genießbare Lebensmittel aus Abfallcontainern zu retten. Dass dieser Begriff in Bayreuth dafür verwendet wird, sein Kind in die Kita oder den Kindergarten zu bringen, ist für uns nicht länger hinnehmbar. Nach Gesprächen mit führenden Mathematikern des Landes konnten wir ermitteln, dass Kinder ca. ein bis zwei Jahre nach deren Geburt einen Krippenplatz und nach ca. drei Jahren einen Kindergartenplatz benötigen. Mit der daraus erstellten Formel sollte es uns möglich sein, rechtzeitig ausreichende Betreuungsangebote zu schaffen, ohne auf Containerbauten ausweichen zu müssen. Wir empfehlen jedem Bayreuther, die Liste 9 zu wählen. Wer das nicht möchte, sollte jeweils drei Stimmen an die beiden Kandidaten auf Platz 2 und Platz 5 der Liste vergeben. Die Kandidaten auf den letzten Plätzen ihrer Wunschliste habe eh keine Chance. Wir schon! Die PARTEI Bayreuth. Gut fürs Herz.