Himmelkron: „Bilder von magischer Kraft“ – Multimediale Konzerte

Multimediale Konzerte mit CD-Präsentation in der Piano Galerie Pöhlmann Himmelkron

Wer phantastische Saitenklänge und magische Erzählstimmen liebt, sollte sich den Höhepunkt der Winterkunstwochen in der Piano Galerie Pöhlmann nicht entgehen lassen: An den beiden kommenden Samstagen – am 7. und 14. März jeweils um 17 Uhr – ist in der Bahnhofstraße 22 in Himmelkron ein spannendes, höchst ungewöhnliches Konzert zu erleben. Der Titel „Graphics in Music and Poetry“ verrät, dass es sich um ein multimediales Event handelt.

Auftreten wird ein hochkarätiges Team: Der Bamberger Gitarrist Gernot Hammrich, der Kulmbacher Pianist und Komponist Lorenz Trottmann und der Nürnberger Autor und Rezitator Michael Herrschel gestalten gemeinsam eine Hommage an den Künstler Caspar Walter Rauh. Dessen Graphiken werden in großformatigen Lichtbild-Projektionen zu sehen sein. Dazu öffnen Hammrich, Trottmann und Herrschel die Schatztruhe ihrer Klänge: märchenhaft, geheimnisvoll und virtuos. Drei der aufgeführten Kompositionen wurden von Horst Lohse, einem der ganz Großen der fränkischen Gegenwartsmusik geschaffen: „Labyrinth“, „Fischgesänge“ und „Tree Stories“. Die Texte dazu stammen von renommierten Köpfen der Literaturszene: von Ingo Cesaro aus Kronach und von der irischen Dichterin Ursula Shields-Huemer.

Zu diesen Highlights kommt noch ein weiteres: Auch Michael Herrschel und Lorenz Trottmann haben zur Feder gegriffen, um Caspar Walter Rauh zu ehren. „Fenster ins Nadelgebiet“ heißt ihr gemeinsamer Beitrag zum klingenden Festprogramm, das man in Kürze auch auf CD nachhören kann: Beim Berliner Label Kreuzberg Records – eine exzellente Adresse für Neue Musik – werden die „Graphics in Music and Poetry“ in den nächsten Tagen erscheinen. Die vertonten Bilder von Caspar Walter Rauh sind vollständig im CD-Booklet enthalten, das von Miriam Lohse liebevoll gestaltet wurde.

Karten für die beiden Konzerttermine können, zum Preis von 15 Euro, in der Piano Galerie unter Tel. 09227 902712 reserviert werden. Weitere Informationen siehe unter www.pianogalerie.net