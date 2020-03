Forchheim: Vortrag zum Internationalen Frauentag im März 2020

Vortrag zum Internationalen Frauentag im März 2020

Die Gleichstellungsstelle des Landratsamtes Forchheim weist darauf hin, dass anlässlich des Internationalen Frauentags 2020 zusammen mit den Frauenverbänden und –organisationen (AWO, DGB, GEW, KAB, VDK, Verdi, FrauenUnion, SPD, Freie Wähler, Bündnis90 Die Grünen) und in Kooperation mit der Stadtbücherei Forchheim der Vortrag „Frieden und Frauenrechte – gestern und heute“ am Dienstag, 10. März 2020 um 19. 30 Uhr (Einlass: ab 19 Uhr) in der Stadtbücherei Forchheim, Spitalstr. 3 stattfindet.

Der Kartenvorverkauf (Eintritt 5 Euro) läuft über die Infotheke des Landratsamtes Forchheim sowie über die Stadtbücherei Forchheim.

Für diesen interessanten Vortrag konnte Frau Dr. Doris A. Zimmermann, Sozialwissenschaftlerin und Historikerin aus Bad Staffelstein, gewonnen werden. In ihrem informativen, aber gleichzeitig unterhaltsamen Vortrag nimmt die Referentin die Anwesenden mit auf einen Streifzug durch die Entwicklung der Frauenrechte im 20. Jahrhundert. Ausgehend von der Frauen-Friedens-Bewegung über die gesetzliche Festlegung der Gleichberechtigung über die Stellung der Frau in Familie und Gesellschaft werden dabei unter anderem auch die weiteren historischen Errungenschaften für Frauen seit 1953, die seit den 70er Jahren erfolgten Verbesserungen im Ehe- und Familienrecht, die Forderungen der Weltfrauenkonferenz 1995 sowie die tatsächliche Situation der

Chancengleichheit im Jahr 2020 angesprochen.

Engagement von Frauen aus dem Landkreis Forchheim

Ergänzend wird die Bedeutung der sozialen und gesellschaftlichen Aktivitäten von Frauen aus dem Landkreis Forchheim beleuchtet. Frauen leisten durch ihr ehrenamtliches Engagement einen erheblichen, in Zahlen nicht belegbaren Beitrag für das soziale Zusammenleben in der Gesellschaft im Landkreis Forchheim.

Alle Interessierten (Frauen und Männer) sind herzlich zu den o. g. Veranstaltungen eingeladen.

Frauenwahlrecht wahrnehmen

Im Hinblick auf die bevorstehende Kommunalwahl möchten die Frauenverbände und die Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes alle Frauen aufrufen, zur Wahl zu gehen und von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Es ist an der Zeit, dass mehr Frauen, entsprechend ihrem Anteil in der Bevölkerungsstruktur in den Gremien vertreten wären, um sich verstärkt für die Belange von Frauen einzusetzen und die politischen Weichenstellungen mitzubestimmen.