Eggolsheimer MdL a.D. Walter Hofmann spendiert zwölf Sommerlinden

Eggolsheim-Unterstürmig Zwölf prächtige Sommerlinden wurden am Radweg entlang der Kreisstraße FO 11 von Eggolsheim bis zur Einfahrt zur Umweltstation „Liasgrube“ in Unterstürmig gepflanzt. Die etwa fünf bis sechs Meter hohen Bäume waren ein Geburtstagsgeschenk des Umweltarbeitskreises der CSU im Landkreis Forchheim an den ehemaligen Landtagsabgeordneten Walter Hofmann anlässlich seines 80. Wiegenfestes Anfang Dezember. „An seinem Geburtstag war keine Pflanzzeit, wir haben jetzt die ersten wärmeren Sonnenstrahlen genutzt, um gemeinsam mit dem CSU-Ortsverband Eggolsheim die bereits über fünf Meter hohen Hochstammbäume einzupflanzen“, erklärt der Vorsitzende des Umweltarbeitskreises der CSU im Landkreis Forchheim, Heinz Marquart. Walter Hofmann ließ es sich nicht nehmen, dabei selbst Spaten und Schaufel in die Hand zu nehmen und kräftig mit anzupacken. „So kenne ich meinen Vater“, schmunzelte sein Sohn, Landtagsabgeordneter Michael Hofmann, der 2013 in seine Fußstapfen getreten ist und seither die Interessen des Landkreises in München vertritt.

Der Umweltausschusses der CSU und großzügige Sponsoren wollten mit dem besonderen Präsent ihrem Mitglied „Dankeschön“ sagen für 22 Jahre erfolgreiche Landtagsarbeit und zehn Jahre als CSU-Kreisvorsitzender. Dazu Heinz Marquart: „Walter Hofmann fehlt bei nahezu keiner Sitzung des Umweltausschusses und hilft mit Rat und Tat. Wir wussten, dass wir ihm mit einem nachhaltigen Geschenk einen besonderen Gefallen machen. Und Marquart fügte weiter an: „Anders als Windräder beschützen diese Bäume Insekten, Vögel und Fledermäuse.“

Walter Hofmann bedankte sich angesichts der Tatsache, dass die Umweltstation „Liasgrube“ von Eggolsheim aus nunmehr per Rad oder zu Fuß in angenehmer Gesellschaft mit zusätzlichem Baumbestand erreicht werden kann. Gemeinsam mit Heinz Marquart war er nämlich Initiator zur Gründung der Umweltstation in Unterstürmig. Ebenfalls mit Heinz Marquart – damals noch in seiner Funktion als Kreisvorsitzender des Bund Naturschutzes und zusammen mit dem ehemaligen BBV-Kreisobmann Paul Gans gründete Walter Hofmann auch den Landschaftspflegeverband. Zudem gehörte der 80-jährige in seiner Zeit als Landtagsabgeordneter 21 Jahre lang dem Umweltausschuss des Bayerischen Landtags an.