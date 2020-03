Wirtschaftsjunioren Kulmbach: „Auf ein Bier mit ….. Landrat Klaus Peter Söllner“

Einer für alle und alle für einen – Hilfsbereitschaft kennt keine Partei

Landrat Klaus Peter Söllner im persönlichen Gespräch mit den Wirtschaftsjunioren Kulmbach bei „Auf ein Bier mit…“.

Kulmbach, 2.3.2020. Aus der politischen Landschaft unserer Region ist Klaus Peter Söllner nicht wegzudenken. In seinem nunmehr 24. Jahr als Landrat gehört er zu den dienstältesten in Bayern. Dabei war die Politik nie sein erklärtes Ziel, sondern seine Kandidatur war anfangs eher den Umständen geschuldet – sowohl bei der Wahl zum Bürgermeister von Stadtsteinach als auch bei der ersten Wahl für das Amt des Landrats.

Dennoch scheint er ein Talent für die Politik zu haben. Nicht umsonst konnte der glühende Verfechter des Europa-Gedankens seine Wahlergebnisse über die letzten Wahlperioden kontinuierlich steigern: Während er seine erste Wahl ins Amt des Landrats erst in der Stichwahl gewinnen konnte, wurde er für seine vierte Amtszeit mit dem beeindruckenden Ergebnis von 96,4% der Stimmen bestätigt – das bedeutet Zustimmung aus dem Großteil der Wählerschaft aller Parteien.

Doch während über das politische Engagement und die öffentliche Person Klaus Peter Söllner weitreichende Informationen in den Medien verfügbar sind, interessierte die Wirtschaftsjunioren insbesondere der Mensch hinter dem Politiker, seine Beweggründe und seine ganz persönliche Geschichte. Diese Trennung scheint nach über 30 Jahren in der politischen Öffentlichkeit fast unmöglich – und ist es dann doch nicht.

Denn Klaus Peter Söllner macht es den Besuchern einfach. Sein Auftritt ist wie man ihn kennt: fränkisch bescheiden. Die Errungenschaften, die während seiner Amtszeit gelungen sind, wie etwa die Aufnahme des Landkreises in die GA-Wirtschaftsförderung, die Entwicklung des Schulstandortes Kulmbach oder des Kulmbacher Klinikums sowie etliche Unternehmensansiedlungen, schreibt er nicht etwa sich selbst zu, sondern lobt immer wieder die Vielzahl der Akteure aus Wirtschaft und Politik, die sich eingebracht haben. Statt politische „Siege“ hervorzuheben, betont er Tugenden und Werte, die ihm wichtig sind: Ein respektvoller Umgang miteinander, der Glaube an das Gute im Menschen und deren Absichten, Verlässlichkeit und Hilfsbereitschaft stehen für ihn an vorderster Stelle. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die Werte, die den Menschen Klaus Peter Söllner ausmachen, auch beruflich für ihn wegweisend sind.

Neben seinem politischen Amt leitet er eine kommunale Verwaltungsbehörde und muss sich dort auch als Führungskraft jeden Tag aufs Neue beweisen. Seine Devise: „In der Politik wie auch in meiner Rolle als Leiter einer Behörde ist es für mich wichtig zuzuhören, das Engagement des Einzelnen zu schätzen und daran zu glauben, dass jeder nur das Beste erreichen möchte. Und am Ende geht es doch auch um Transparenz und darum, Entscheidungen zu erklären, auch wenn diese einmal anders ausfallen als erhofft – so erlangt man auch Verständnis“, so Söllner.

Am Ende des Abends ist das Fazit der Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren, Mientje Krüger, klar: „Klaus Peter Söllner wurden in der Vergangenheit schon viele Titel zugeschrieben, darunter Chancensucher, Trouble Shooter, politischer Dauerläufer oder Problemlöser, doch Klaus Peter Söllner ist vor allem eins: ein Teamplayer!“ Und so ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass sein Herz dem Teamsport gehört. Denn in seiner Freizeit ist Klaus Peter Söllner Fußballliebhaber – und dafür nimmt er auch schon mal eine weitere Anreise in Kauf.

Den Wirtschaftsjunioren gibt er zum Schluss mit auf den Weg, Gelegenheiten zu ergreifen, wenn sie sich präsentieren und freut sich besonders über deren Engagement für die Weiterentwicklung Kulmbachs. Denn Chancen bietet die derzeitige Aufbruchsstimmung dahingehend viele.

Wirtschaftsjunioren Kulmbach

Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Kulmbach sind eine Vereinigung von jungen Unternehmern und Führungskräften aus allen Bereichen der Wirtschaft. Die WJ Kulmbach gehören den Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) an, die mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedern den größten Verband von Unternehmern und Führungskräften unter 40 Jahren bilden. Die Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich in diversen Projekten in den Bereichen Wirtschaft, Politik sowie Bildung und Soziales. Bundesweit verantworten die Wirtschaftsjunioren bei einer Wirtschaftskraft von mehr als 120 Mrd. Euro Umsatz rund 300.000 Arbeits- und 35.000 Ausbildungsplätze. Der Bundesverband WJD ist seit 1958 Mitglied der mehr als 100 Nationalverbände umfassenden Junior Chamber. Mehr erfahren Sie unter www.wjd.de.

Interessierte Unternehmer und Führungskräfte heißen die Wirtschaftsjunioren zu ihren öffentlichen, monatlichen Meetings (Updates) gern willkommen. Alle Termine und weitere Informationen zu dem Verein mit mehr als 30 aktiven und über 20 fördernden Mitgliedern stehen unter www.wj-kulmbach.de zur Verfügung.