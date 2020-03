Bayreuther Grüne erinnern mit Infostand an den Internationalen Frauentag

Internationaler Frauentag am 8. März

Am 8. März ist Weltfrauentag! Über 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts sind wir von der tatsächlichen Gleichstellung an vielen Stellen immer noch weit entfernt! Der diesjährige Weltfrauentag steht ganz unter dem Thema Care- & Pflegeberufe. Es ist kein Zufall, dass Berufe, die mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden, auch gleichzeitig mehrheitlich im Niedriglohnsektor zu verorten sind. „Das wollen wir ändern! Gemeinsam möchten wir mehr Aufmerksamkeit auf die Situation in Pflege und Sozialarbeit lenken und eine gerechte Bezahlung sowie bessere Arbeitsbedingungen einfordern“, sagt Johanna Schmidtmann, Vorsitzende Grüne Jugend Bayreuth. Zu diesem Thema veranstalten Bündnis 90/Die Grünen zusammen mit der Grünen Jugend am 8. März von 12-16 Uhr einen Stand am Herkulesbrunnen, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind.