„Teamschulung für Ehrenamtliche“ in Himmelkron

„Motivierte Mitglieder, das wär’s“

Auf Initiative des Verbandes für Gartenbau und Landespflege Oberfranken findet am Samstag, den 21.03.2020 von 9:30 bis 16:30 Uhr im Restaurant Fichtelgebirgshof in Himmelkron eine Teamschulung mit dem Titel „Motivierte Mitglieder, das wär’s“ statt. Durch das Seminar führt Karl Bosch, ein zertifizierter Coach und Mediator, der selbst auf eine langjährige Erfahrung in der Führung von Vereinen und Verbänden zurückgreifen kann.

Wie Vorsitzende Gudrun Brendel-Fischer mitteilt, richtet sich das Tagesseminar an alle ehrenamtlich Engagierte. Für Mitglieder in einem oberfränkischen Obst- und Gartenbauverein ist die Teilnahme kostenlos, für Nichtmitglieder fallen 10 Euro Unkostenbeitrag an. Interessierte werden gebeten sich anzumelden. Per Mail an brendel-fischer@t-online.de oder telefonisch im Büro der Bezirksvorsitzenden unter der Nummer 0921 7643026.