Gedenkveranstaltung der Sudetendeutschen Landsmannschaft bei der Stadt Bayreuth angemeldet

Die Orts- und Kreisgruppe Bayreuth der Sudetendeutschen Landsmannschaft hat bei der Stadtverwaltung eine öffentliche Gedenkveranstaltung angemeldet. Sie findet am Sonntag, 8. März, von 10 bis 11 Uhr, am Vertriebenendenkmal an den Schlossterrassen am La-Spezia-Platz statt. Mit der Veranstaltung soll an die Ausschreitungen vom 4. März 1919 und die damalige Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts im Sudetenland erinnert werden.