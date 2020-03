Erster Plogging-Lauf in Heroldsbach – Forchheim folgt am 14. März

Forchheims erster Plogging Lauf 2020 fand am 29.02.2020 mit Unterstützung der Jungen Bürger Heroldsbach statt. Unter dem Motto „Plogging Forchheim von der Stadt auch in den Landkreis“ das hat man auch an den 35 Teilnehmern von Jung bis Alt gemerkt, die Alle mit Spaß bei der Sache waren. Die Teilnehmer haben sich um 10:30 Uhr an der Hirtenbachhalle in Heroldsbach getroffen und hatten ein gemeinsames Ziel vor Auge, Gutes für sich und der Umwelt tun. Es wurde in zwei Gruppen aufgeteilt die Gruppe mit den jüngeren Kindern, startete samt Bollerwagen und gingen eine kleinere Strecke Innerorts in Heroldsbach entlang. Die Zweite Truppe ging Richtung Poppendorf entlang der Bundesstraße und wieder zurück durch Heroldsbach zur Hirtenbachhalle. Es kam einiges zusammen und man war doch überrascht was man doch nicht noch alles findet, von Überreste des Faschingsumzuges bis hin zu leeren Flaschen und Plastik war einiges zusammen gekommen. Viele Dinge, die achtlos entsorgt wurden und sich einfach nicht in der Umwelt von alleine zersetzten würden. Für die Teilnehmer gab es als Überraschung, nachdem Lauf, in der Hirtenbachhalle, eine wohlverdiente Stärkung, die sich jeder verdient hatte. Von den Jungen Bürgern Heroldsbach gab es, Wiener mit Brötchen, warme und kalte Freigetränke spendiert. Um den Läufern zu danken und Ihren Beitrag zu würdigen.

Fazit von Jürgen Schleicher aus Heroldsbach: „Wir unterstützen Forchheim Plogging sehr gerne und wir finden es eine Supersache das Sich immer mehr Menschen Gedanken um Ihre Umwelt machen. Da sollten wir alle mehr zusammen Arbeiten und an einem Strang ziehen.“

Matthias Hösch: „Wir freuen uns schon auf den nächsten Plogging Lauf am 14.03.2020 Treffpunkt Parkplatz Herder Halle, als kleine Überraschung hat sich das Bayrische Fernsehen angekündigt und wird uns diesmal begleiten “