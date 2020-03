Autospiegel abgetreten – Die Kulmbacher Polizei ermittelt

Kulmbach. Ein bislang unbekannter Vandale war In der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Stettiner Straße unterwegs. Diesem fiel der Außenspiegel eines geparkten Autos zum Opfer.

Wie ein aufmerksamer Mitbürger Sonntagmorgen feststellen konnte, waren in einer Fahrzeugreihe entlang der Stettiner Straße die Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge umgeklappt. Bei der Überprüfung durch eine Polizeistreife konnte lediglich an einem der Fahrzeuge ein Schaden festgestellt werden. Der Opel Corsa eines Anwohners, bei dem letztendlich der Außenspiegel abgebrochen worden war, war in der Zeit von 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr in der Stettiner Straße geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Polizei Kulmbach hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (09221/6090).