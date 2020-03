Arbeiten an der Telefonanlage der Bayreuther Stadtverwaltung

Am Freitag, 6. März, werden technische Arbeiten an der Telefonanlage der Stadtverwaltung vorgenommen. Die komplette Telefonanlage der Stadt (Telefonnummer 25-0 und alle Nebenstellen) in den Objekten Neues Rathaus, Rathaus II, Schlossgalerie, Bauhof, Sportzentrum, Graserschule und Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium muss ab 14.30 Uhr vom Telefonnetz genommen werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei bis drei Stunden in Anspruch nehmen. In dieser Zeit besteht keine telefonische Erreichbarkeit der Dienststellen. Dies gilt auch für die Faxabschlüsse.