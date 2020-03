THW Forchheim lädt zum Tag der offenen Türe in die Unterkunft ein

Das THW Forchheim lädt am Sonntag, den 26.04.2020 von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Türe in die THW-Unterkunft „Zur Staustufe 38“ in Forchheim ein. Interessierte Besucher können an diesem Tag einen Blick hinter die Kulissen der Hilfsorganisation werfen und können auch die Arbeit der einzelnen Fachgruppen näher kennenlernen. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. An die Bevölkerung in Stadt und Landkreis Forchheim ergeht herzliche Einladung.