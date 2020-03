Bläserphilharmonie Forchheim lädt in die Bamberger Konzerthalle zum Frühlingskonzert

Auch wird ein Werk aus der Feder des Dirigenten selbst erklingen. Denn mit „Menosgada“ hat Mathias Wehr ein wundervolles Solokonzert geschrieben, welches von der Waldhornsolistin Anna Werner (*1995) gemeinsam mit der Bläserphilharmonie Forchheim aufgeführt wird. Anna Werner hat im vergangenen Sommer ihr Studium Waldhorn (künstlerisch) an der Hochschule für Musik in Würzburg abgeschlossen und erarbeitet sich gerade zusätzlich ihren musikpädagogischen Abschluss an der gleichen Hochschule. Sie ist im Musikverein Forchheim-Buckenhofen und in Bad Brückenau als Instrumentallehrerin tätig und leitet den Musikverein in Zeitlofs.