Kassieren für den guten Zweck: Udo Schönfelder im Forchheimer E-Center

Eine tolle Spendenaktion zugunsten des ASB Wünschewagen hat am Aschermittwoch im E-Center Puchelski in der Bamberger Straße in Forchheim stattgefunden. Auf Einladung des Inhabers Hartmut Puchelski setzte sich Udo Schönfelder zwei Stunden an die Kasse und bediente unter Anleitung einer erfahrenen Kollegin Kunde um Kunde.

Das Besondere an der Aktion: Die Hälfte jedes Euro, den Udo Schönfelder in den zwei Stunden kassierte, spendete Hartmut Puchelski an den ASB Wünschewagen. Natürlich war der Ansporn groß, möglichst viele Kunden zu bedienen um viel Geld für die Erfüllung letzter Herzenswünsche einzunehmen. Auch die Kunden halfen fleißig mit und sorgten dafür, dass sich an Udo Schönfelders Kasse zeitweise lange Schlangen bildeten und ihn ins Schwitzen brachten, während sich seine „Kolleg/innen“ über ungewohnt viele Pausen freuen durften.

Nach der Aktion wurden stolze 1.000 Euro an die Forchheimer ASBler mit ihrem Wünschewagen übergeben. Bei der Vorstellung des Wünschewagen durch das ASB Team staunten Schönfelder und Puchelski über das Fahrzeug, die Wünsche der Menschen und sprachen den ehrenamtlichen Wunscherfüllern sowie den Ehrenamtlichen aller Hilfsorganisationen in Stadt-und Landkreis Forchheim ihren Respekt aus.

Der Wünschewagen erfüllt schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Herzenswunsch und fährt sie gemeinsam mit ihren Begleitern an ein Wunschziel. Die Fahrt ist für den Fahrgast und die Begleiter kostenfrei und wird von ehrenamtlichem Fachpersonal aus dem medizinischen Bereich begleitet. Das Fahrzeug und die Wunschfahrt finanzieren sich rein aus Spenden.