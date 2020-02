Den Bayreuth Dragons steht eine spannende Landesliga-Saison 2020 bevor – Football im Boom

Ein spannendes Jahr steht bevor.

2020 werden die Dragons in der Landesliga Gruppe Nord-Ost auflaufen. Aufgrund des Booms, den Football in Deutschland zurzeit erfährt, werden in der Landesliga insgesamt 24 Teams in 4 Gruppen antreten. Die Saison startet Mitte April und wird bis in August gehen. Dann steht fest, wer die Landesliga verlassen kann und in die Bayernliga aufsteigen wird.

Als direkte Gegner stehen den Bayreuthern dieses Jahr folgenden Teams gegenüber.

Bamberg Phantoms

Coburg Black Dukes

Hemhofen Gechers

Nürnberg Hawks

Weiden Vikings

Das wird für die Bayreuther kein einfaches Unterfangen. Mit Weiden und Nürnberg stehen starke Gegner in der Liga, die im letzten Jahr jeweils nur 1 Spielverloren haben. Coburg, Hemhofen und Bamberg kommen als Aufsteiger neu in die Gruppe. Die Bayreuther haben im letzten Jahr mit einer ausgeglichen Saison 5 Spiele gewonnen und 5 verloren.

Es ist noch vor der Saison ein Freundschaftsspiel geplant.