Autodiebe schlagen in Kasendorf zu

KASENDORF, LKR. KULMBACH / KULMBACH. Autodiebe versuchten in der Nacht auf Samstag in Kasendorf zwei Autos zu stehlen. In Kulmbach entwendeten die Unbekannten einen Audi A4 mit den Kennzeichen „KU-EF80“ und flüchteten. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen Freitagabend, 17 Uhr, und Samstagfrüh, 3.30 Uhr, öffneten die Täter mit Gewalt in Kasendorf einen in der Straße „Prelitz“ geparkten BMW und einen in der Straße „Krumme Fohre“ abgestellten Audi. Im Anschluss flüchteten die Aufbrecher unbemerkt und ohne Beute.

Im Zeitraum von 3.30 Uhr bis 6.30 Uhr entwendeten die Diebe den, in der Burghaiger Straße in Kulmbach, geparkten silbernen Audi A4. Die Unbekannten entkamen mit dem Fahrzeug im Wert von etwa 6.000 Euro.

Zeugen, die in der Nacht auf Samstag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Kasendorf oder Kulmbach beobachten konnten, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0.