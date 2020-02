13. SchulKinoWoche auch in Oberfranken – Der Countdown läuft

Der Countdown läuft: Die 13. SchulKinoWoche Bayern steht in den Startlöchern Nur noch wenige Tage: Anmeldung noch bis zum 9. März 2020

München, 27. Februar 2020 –Vom 23. – 27. März 2020 findet zum 13. Mal die SchulKinoWoche Bayern statt. 130 Kinos in 120 Städten verwandeln sich in Klassenzimmer und präsentieren ein auf Jahrgangsstufen, Unterrichtsfächer und Lehrpläne abgestimmtes Filmprogramm. Abgerundet wird das erfolgreiche Projekt, zu dem sich bereits rund 160.000 Schülerinnen und Schüler angemeldet haben, durch vielfältige Lehrerfortbildungen, didaktische Begleitmaterialien und spannende KinoSeminare.

In KinoSeminaren mit Filmemachern und Experten auf Tuchfühlung Zentraler Bestandteil der SchulKinoWoche Bayern sind die mehr als 70 KinoSeminare und Workshops. Medienpädagogisch begleitet erhalten die an den Filmseminaren teilnehmenden Schülerinnen und Schüler noch im Kinosaal einen einmaligen Blick hinter die Kulissen eines Films. Vielerorts werden die Seminare von Filmschaffenden und Experten begleitet, die in Filmgesprächen über die Entstehung und Inhalte der Filme berichten. So nimmt u. a. Regisseur Norbert Lechner als exklusiver Gast zu seinem aktuellen Film, der Literaturverfilmung Zwischen uns die Mauer an KinoSeminaren in Ansbach, Erding, Landshut, München und Penzberg teil. Die filmpädagogischen Seminare setzen sich mit der deutschen Zeitgeschichte auseinander und finden unter dem Motto „Demokratie leben“ statt, dem sich die 13. SchulKinoWoche Bayern in einem Sonderprogramm ausführlich widmet. Innerhalb dieser Reihe wird auch das Flucht-Drama Ballon gezeigt, die begleitenden KinoSeminare in Eckental und Kulmbach werden von Zeitzeuge Günther Wetzel begleitet. Zum Kinderfilm Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo stehen Produzent Philipp Budweg in Moosburg und die Regisseurin Neele Leana Vollmar in Kaufbeuren den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort. Der Dokumentarfilm Warum ich hier bin greift kindgerecht die hochaktuellen Themen Flucht, Migration und Heimat auf, die anschließend unter Beteiligung der Regisseurin Susanne Quester in München diskutiert werden. Detaillierte Informationen zu allen stattfindenden KinoSeminaren sind unter http://www.schulkinowoche.bayern.de/begleitangebote/kinoseminare-2020/ abrufbar.

