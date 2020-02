Quartiersentwicklung: Zukunft Bamberg-Süd – Berufsbildungszentrum Oberfranken West

Bamberg. Die größte Herausforderung für das Handwerk und die Handwerksorganisation für die Zukunft ist die Gewinnung von Nachwuchskräften und damit verbunden die Stärkung der beruflichen Bildung. Vor diesem Hintergrund hat die Handwerkskammer für Oberfranken einen Prozess zur Neustrukturierung und Modernisierung ihrer Berufsbildungs- und Technologiezentren (BTZ) eingeleitet. Ziel ist dabei die langfristige Sicherung attraktiver Ausbildungszentren für das gesamte Handwerk in Oberfranken. Dazu gehört der Neubau eines BTZ in Bamberg.

„Wir wollen eine Stätte für die überbetriebliche Ausbildung schaffen, die vor allem für junge Menschen attraktiv ist. Die Fläche neben der Arena, unweit eines künftigen S-Bahn-Anschlusses und des Berliner Rings, schafft dafür die besten Voraussetzungen“, erläutert der Vizepräsident der Handwerkskammer, Matthias Graßmann. „Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Nachwuchssicherung im Handwerk und so auch für den Wirtschaftsstandort Bamberg.“

Stadt und Landkreis Bamberg haben im oberfränkischen Handwerk eine große Bedeutung. Dazu Kreishandwerksmeister Manfred Amon: „Mit über 3.400 Handwerksbetrieben und aktuell gut 1.200 Auszubildenden zeigt das Handwerk in Bamberg wirtschaftliche Stärke. Mit dem Neubau des Berufsbildungs- und Technologiezentrums werden wir dieser Bedeutung gerecht und können so auch langfristig eine moderne und qualitativ hochwerte Ausbildung im Handwerk garantieren. Davon werden auch die angrenzenden Landkreise profitieren.“

Durch den Neubau des Berufsbildungs- und Technologiezentrums wird in Bamberg auch weiterhin in einer Vielzahl an handwerklichen Ausbildungsberufen geschult. Hauptgeschäftsführer Thomas Koller: „Wir planen hochmoderne Unterrichtswerkstätten für die Fachbereiche Elektrotechnik, Metallbau, Feinwerktechnik, CNC-Technik, Kraftfahrzeugmechatronik, Bau, Zimmerer als auch Maler und Lackierer. Über 7.000 Auszubildende jährlich sollen künftig hier in Bamberg geschult werden.“

Eckpunkte zur Investitionsstrategie der Handwerkskammer

Ziele:  zeitgemäße und attraktive Werkstätten  moderne Ausstattung, die allen Anforderungen an modernes Lernen entsprechen  moderne Ausbildungsinhalte und Anpassung des Bildungsangebots an den jeweiligen Bildungsbedarf und die Entwicklungen in den einzelnen Berufsfeldern  moderne Unterbringung