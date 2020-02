Musterstimmzettel und Wahlvorschläge auf der Homepage der Stadt Forchheim

Das Wahlamt der Stadt Forchheim teilt mit, dass die Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Oberbürgermeisterwahl als auch für die Stadtratswahl und die Musterstimmzettel für beide Wahlen auf der städtischen Website unter www.forchheim.de einsehbar sind. Die Bürger*innen der Stadt Forchheim können sich hier bereits vor dem Wahltag am 15. März 2020 in Ruhe von zu Hause aus informieren. Briefwahlunterlagen können schriftlich, online über das Bürgerserviceportal der Stadt Forchheim www.buergerserviceportal.de/bayern/forchheim/ oder über E-Mail an wahlamt@forchheim.de bestellt werden. Bitte geben Sie die entsprechenden Daten (Nummer des Wahlbezirks etc.) an. Alternativ kann der entsprechend ausgefüllte Briefwahlantrag in den städtischen Briefkasten am Wahlamt in der Sattlertorstr. 5 eingeworfen werden. Mit der Versendung der Briefwahlunterlagen wurde bereits begonnen, teilt das Wahlamt der Stadt Forchheim weiter mit. Alle Briefwähler werden gebeten darauf zu achten, dass die an das Wahlamt zurückzusendenden (roten) Wahlbriefe für die Kommunalwahl rechtzeitig zur Post gegeben werden (die Wahlbriefe brauchen bei einer Versendung innerhalb Deutschlands nicht frankiert zu werden). Wahlbriefe, die am Wahltage nach 18.00 Uhr beim Wahlamt eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Briefwähler sollen deshalb den Wahlbrief allerspätestens am zweiten Werktag vor der Wahl abschicken. Dies ist bei der Kommunalwahl Freitag, der 13. März 2020. Bei Einwurf eines Wahlbriefes in einen Briefkasten am Freitag vor der Wahl aber bitte unbedingt darauf achten, dass dieser an diesem Tage auch noch geleert wird! Selbstverständlich können Wahlbriefe der Stadt Forchheim bis zum Wahlsonntag um 18:00 Uhr auch persönlich im Wahlamt (= Einwohnermeldeamt) abgegeben werden oder in den städtischen Briefkasten vor dem Einwohnermeldeamt in der Sattlertorstraße 5 eingeworfen werden.