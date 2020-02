„Literarische Krabbelgruppe“ der Bayreuther Stadtbibliothek

Schon bei den Kleinsten lässt sich Leselust wecken! Aus diesem Grund veranstaltet die Stadtbibliothek einmal im Monat die literarische Krabbelgruppe für Kinder von eineinhalb bis drei Jahren. Im Mittelpunkt stehen dabei das Vorlesen und das gemeinsame Betrachten eines Bilderbuches, im Anschluss ist noch Zeit für Fingerspiele, Lieder und kleine Bastelaktionen. Ganz nebenbei wird so die Konzentrationsfähigkeit der Kinder gestärkt und ihre sprachliche Entwicklung unterstützt. Die nächste literarische Krabbelgruppe trifft sich am Freitag, 6. März, von 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr, in der Kreativwerkstatt des RW21 mit dem Buch „Miffy auf dem Bauernhof“ von Dick Bruna. Um Anmeldung bis Dienstag, 3. März, Telefon 0921 50703830, wird gebeten. Die Teilnahmegebühr beträgt 2,50 Euro.

Weitere Termine im März sind am 13. März mit „Henriette Bimmelbahn“ von James Krüss, am 20. März mit „Einmal ganz doll pusten“ von Sophie Schoenwald und am 27. März mit „Elmar“ von David McKee. Auch hier gilt: Bitte spätestens drei Tage vorher telefonisch anmelden!