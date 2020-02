Lieblingsgedichte werden in Bayreuth gesucht

Lieblingsgedichte

BAYREUTH – Der Monat März, in dem auch der Welttag der Poesie am 21. März gefeiert wird, eignet sich, um sich mal wieder mit Poesie, mit Gedichten zu beschäftigen. Eine Orientierungshilfe im Dschungel der Neuerscheinungen bieten die Lyrik-Empfehlungen, die ab Mitte März von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung präsentiert werden. Die Lyrik-Empfehlungen werden auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt und in zahlreichen Buchhandlungen und Bibliotheken verteilt. Auch die Stadtbibliothek Bayreuth im RW21 stellt in der Galerie ab Dienstag, 3. März, bis zum Monatsende in Form einer Sondermedienpräsentation die Lyrikempfehlungen der Buchmesse Leipzig vor und verbindet diese mit einer Mitmachaktion: Besucher/innen haben die Möglichkeit, selbst ihr Lieblingsgedicht aufzuschreiben und im RW21 abzugeben. Am 21. März werden dann im stündlichen Rhythmus einige dieser Gedichte durch die Sprechanlage vorgetragen und als Abschluss in gebundener Buchform präsentiert.