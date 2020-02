Heizungsraum in Bischberg geriet in Brand

BISCHBERG. Am Freitagnachmittag kam es im Heizungsraum eines Einfamilienhauses in Bischberg zu einem Brand. Ein Anwohner befeuerte seine Scheitholzheizung, welche sich im Heizungsraum des Hauses befindet. Während des Heizvorgangs legte der Mann einen Karton, der zuvor aufgrund des Anzündvorgangs bereits in Brand geraten war, aus Unachtsamkeit auf einen Stapel mit aufgeschichteten Holz ab. Durch den brennenden Karton fing das Scheitholz Feuer. Mittels zweier Feuerlöscher konnte der Brand vom Anwohner relativ zügig gelöscht werden.

Die hinzugezogenen Feuerwehren aus Bamberg, Viereth, Trosdorf und Bischberg löschten das noch glimmende Holz schließlich vollständig ab. Anschließend wurde das Haus durch die vor Ort befindlichen Feuerwehrkräfte mittels Ventilatoren umfangreich gelüftet.

Das Feuer verursachte Schäden an der Scheitholzheizung, an den Armaturen der Heizung und am Pufferspeicher. Weiterhin wurden die Wände des Heizungsraums stark verrußt, so dass ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstand. Die Bewohner des Hauses, ein Ehepaar, sowie deren erwachsener Sohn, wurden lediglich leicht verletzt; sie erlitten leichte Rauchgasvergiftungen.