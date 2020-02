Das Forchheimer Reparatur Café sucht weitere Reparateure – „Reparieren anstatt wegschmeißen“

Reparatur Café Forchheim: Nächster Termin am 10. März

Weitere Reparateure gesucht

Das nächste Forchheimer Reparatur Café findet am Dienstag, den 10.03.2020, in den Räumlichkeiten des Gebrauchtwarenhofs Pack mer’s statt.

Das Reparatur Café Forchheim lädt Bürgerinnen und Bürger mit defekten Alltags- oder Gebrauchsgegenständen herzlich zum nächsten Termin am Dienstag den 10. März ein. Der Gebrauchtwarenhof Pack mer’s gGmbH (Haidfeldstraße 6, 91301 Forchheim) stellt dafür wie bisher seine Räumlichkeiten zur Verfügung. Alten und defekten Geräten wird von 15.00 Uhr bis 18.30 Uhr neues Leben eingehaucht.

Da das Reparatur Café Forchheim ab diesem Jahr zusätzlich auch an Wochenendterminen in den Räumlichkeiten der Verklärung Christi in Forchheim stattfindet, werden außerdem weitere Reparateurinnen und Reparateure gesucht. Wer Interesse hat in Zukunft mit zu reparieren oder bei der Organisation dabei zu sein, kann sich unter Veranstaltungen@Naturstrom.de melden.

Hintergrundinformationen:

Reparieren statt wegschmeißen schont Ressourcen und somit auch das Klima, davon sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NATURSTROM AG überzeugt. Seit 1998 gestaltet der Ökoenergieversorger NATURSTROM – seit Sommer 2017 mit Sitz in Eggolsheim – die Energiewende, Hand in Hand mit Kommunen, Bürgerenergiegenossenschaften und lokalen Aktiven.

