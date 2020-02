CSU-Oberbürgermeisterkandidat zu Gast im Forchheimer Norden und auf den Felsenkellern

Udo Schönfelder lädt zu Gesprächen

Oberbürgermeisterkandidat Udo Schönfelder lädt am Mittwoch, den 04.03.20 alle Mitbürger und Stadtteilbewohner in Forchheim Nord herzlich zu einem Gesprächs- und Diskussionsabend in das Brauerei-Gasthaus Greif in der Serlbachstraße ein. Beginn dieser Veranstaltung ist bereits um 17 Uhr. Am 05. März 2020 steht er auf den Forchheimern Kellern für alle interessierten Bürgerinnen und Bürgern ab 19.00 Uhr in Birgit’s Schindler-Keller, Auf den Kellern 28,

Rede und Antwort. Hierzu ergeht ebenfalls herzliche Einladung.