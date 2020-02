Wer läuft mit beim Kramp-Run? Die Triathlonabteilung der DJK Teutonia Gaustadt lädt ein

Am Sonntag 08.03.2020 ist es in Gaustadt wieder soweit. Ab 12 Uhr gehört die Gaustadter Hauptstraße wie jedes Jahr, den Laufbegeisterten der Region, wenn der Startschuss zum Kramp Run fällt. Im Rahmen der Veranstaltung werden 4 verschiedene Distanzen angeboten, so dass vom Bambini bis zu den Senioren sich auch jeder wiederfinden kann. Gestartet wird mit dem Schülerlauf pünktlich um 12 Uhr, gefolgt vom Hobbylauf um 12:45. Bevor es dann um 14:15 Uhr mit dem 10 Km Lauf und der zugleich stattfindenden oberfränkischen Meisterschaft ernst wird, dürfen die Kleinsten ihr Können beim Bambinilauf zeigen. Wie im vergangenen Jahr sorgen auch diesmal wieder 2 Sambatruppen, MaMoPi und Bateria quem é dafür, dass sowohl den Läufern als auch den Zuschauern kräftig musikalisch eingeheizt wird.

Die ersten 100 Anmeldungen beim Hobbylauf und die ersten 600 Anmeldungen beim Hauptlauf erhalten ein hochwertiges Funktionsshirt garantiert. Auch die Schüler/innen und Bambinis kommen hier nicht zu kurz. Alle Teilnehmer/innen können sich wie jedes Jahr über eine reichhaltige Zielverpflegung freuen. Für die Athleten besteht in diesem Jahr wieder die Möglichkeit sich nach dem Hauptlauf in der Physiotherapeutischen Praxis von Eva Maria Bauer massieren zu lassen. Im nahegelegenen Sängerheim in der Aufbaustraße, wird für das leibliche Wohl gesorgt. Hier finden auch nach den Läufen die Siegerehrungen in den verschiedenen Kategorien statt.

Wer sich dieses sportliche Event nicht entgehen lassen will, sollte sich noch schnell anmelden, denn die Startplätze sind begehrt. Anmeldeschluss ist der 04.03.2020. Nachmeldungen, sofern nicht ausgebucht, sind im Sängerheim in der Aufbaustraße am Samstag von 10:00 – 13:00 Uhr und bis eine Stunde vor dem Start des jeweiligen Laufes am Wettkampftag möglich. Hierfür wird eine Nachmeldegebühr von 3,-€ erhoben.

Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt im Sängerheim am Samstag von 10 – 13 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr.

Die Triathlonabteilung der DJK Teutonia Gaustadt wünscht allen Läuferinnen und Läufern viel Erfolg. www.kramprun.de