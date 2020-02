Tagesseminar zum Thema: „Was tun mit leer stehenden Gebäuden“ in Gemünda-Seßlach

Ideen für die Nutzung leer stehender Gebäude – Leerstand in den Dörfern sinnvoll nutzen

Das Fachzentrum Diversifizierung und Strukturentwicklung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Münchberg bietet für ganz Oberfranken am Dienstag den 10. März 2020 ein Tagesseminar zum Thema: „Was tun mit leer stehenden Gebäuden“ an. Das Seminar beginnt um 9.00 Uhr im Hofcafe Mohnbiene in Gemünda-Seßlach, An der Lache 6. Das Ende der Veranstaltung ist für 16.45 Uhr vorgesehen. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 25 € und die Getränke und das Essen gehen auf eigene Rechnung. Anmeldung online über www.aelf-mn.bayern.de unter Ideen entwickeln zur Nutzung vorhandener Bausubstanz bis zum 3.3.2020.

