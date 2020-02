Stadtverband für Sport in Bamberg verleiht Sportmobil

Der Stadtverband für Sport in Bamberg bietet seinen Mitgliedervereinen an, für Fahrten zu Meisterschaften oder Aktivitäten das Sportmobil des Verbandes kostengünstig auszuleihen. Allerdings macht der Fachverband auf eine Änderung der Nutzungsvereinbarung aufmerksam. War in der Vergangenheit eine Stornierung der Reservierung noch kostenlos möglich, gibt es dies nicht mehr. „Wir haben die Änderung nicht beschlossen, um die Vereine zu ärgern. Der Grund liegt vielmehr an Stornos, die uns in vielen Fällen einen Tag vor Abholung erreicht haben. Dies war umso ärgerlicher, da das Fahrzeug durch die Reservierung für andere Vereine geblockt war. Dass das nicht geht, ist jedem hoffentlich klar“, setzt Wolfgang Reichmann, erster Vorsitzender des Stadtverbandes für Sport, auf Nachsicht der Vereine. Die Höhe der Ausleihgebühr orientiert sich an den Kosten, wie Finanzchef Werner Thiele ergänzt: „Die Gebühr ergibt sich aus den Kosten, die das Sportmobil verursacht. Wir haben übrigens, um das einmal darzustellen, im letzten Jahr mit 59 Ausleihen eine höhere Auslastung gehabt als im Vorjahr. Allerdings ist 2019 die Fahrleistung mit 19.400 Kilometern gegenüber dem Jahr 2018 um 1.600 Kilometer geringer geworden.“

Der Kleinbus verfügt über neun Sitze und darf mit dem PKW-Führerschein Klasse B – früher Klasse 3 – gefahren werden. Formal ist es ganz einfach. „Die Vereine müssen vor der erstmaligen Nutzung eine Nutzungsvereinbarung unterschreiben und diese uns zusenden, zusammen mit einer Einzugsermächtigung zur Abbuchung der Kostenpauschale“, beschreibt das für die Reservierungen zuständige Vorstandsmitglied Max Zillibiller das Verfahren. Möglich ist die Reservierung online unter www.sportverband-bamberg.de/Unser-Sportmobil