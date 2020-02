Neunkirchener Narren trotzten dem Regenwetter und luden zum Gaudiwurm

Neunkirchen am Brand (ha). Das regnerische Wetter tat der guten Stimmung am diesjährigen Neunkirchener Faschingsumzug keinen Abbruch. Der bunte Gaudiwurm, organisiert vom Neunkirchener Carnevals Vereins (NCV) schlängelte sich auch in diesem Jahr durch die Straßen des Marktes. Auch diesmal wurde wieder bei so mancher teilnehmenden Gruppe politisiert. So zeigten sich einige Teilnehmer von der Flut an Wahlkampfplakaten extrem genervt. „Weniger Plakate, mehr Inhalt“, wurde hier gefordert. Eine andere Gruppe beschäftigte sich mit der Frage wie lange die Gemeinde Dormitz überhaupt noch dem Landkreis Forchheim angehört, oder ob sie aufgrund einer Reform schon bald dem Landkreis Erlangen-Höchstadt zugeordnet wird. Manchmal wirken Bilder mehr wie 1000 Worte; deshalb hier die Impressionen aus Neunkirchen: