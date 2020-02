AWO-Bücherbasar am verkaufsoffenen Sonntag in Forchheim

Der nächsten AWO-Bücherbasar öffnet bereits am verkaufsoffenen Sonntag in Forchheim am 1. März, ab 13 Uhr in der Klosterstraße 19 in Forchheim.

Am Samstag, 14. März, ist der reguläre Monatsverkauf von 10 bis 14 Uhr. Es kann in zahlreichen Sachgebieten gestöbert werden, besondere Themen sind Franken und Ostern.

Zusätzlich geöffnet ist der Bücherladen jeden Montag von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 9.30 bis 11.30 Uhr und Freitag von 9.30 bis 14 Uhr. Der Erlös aus dem Verkauf gespendeter Bücher kommt dem Familienfonds der Arbeiterwohlfahrt zu Gute.