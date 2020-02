Zur Woche der Brüderlichkeit: „Dufte, Jubel, Tacheles!“ in St. Gereon in Forchheim

Die Kulturbeauftragte der Stadt Forchheim, Katja Browarzik, teilt mit, dass zur bundesweiten „Woche der Brüderlichkeit“ 2020 der Autor und Publizist Dr. Rolf‐Bernhard Essig mit seinem Programm „Dufte, Jubel, Tacheles! – Ein heiteres Programm über Hebräisches, Jüdisches, Jiddisches in unserer Alltagssprache mit Musik“ am Mittwoch, den 11. März 2020 um 19:00 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in St. Gereon in Forchheim zu Gast ist. Veranstalter sind die Christuskirche Forchheim, die katholische Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis Forchheim und die Stadt Forchheim. Karten gibt es im Vorverkauf bei der KEB, St.‐Martin‐Str. 3, Forchheim, Tel. 09191 67275, info@keb‐fo.de, bei der Christuskirche, Paul‐Keller‐Str. 19, Forchheim, Tel. 09191 2145 oder an der Abendkasse.

Heiter und erkenntnisreich präsentieren „Die Streifenhörnchen“ – das sind Rolf‐Bernhard Essig und Franz Tröger – überraschende Erklärungen zu den vielen jiddisch‐hebräischen Wörtern und Redensarten unserer Alltagssprache. Freilich entlarvt er auch manche beliebte Herleitung als schlichte Erfindung. Um welche Wörter es konkret gehen wird?

Man muss nur an die „Mischpoke“ denken, die manchmal nicht ganz „koscher“ ist oder sogar „mies“. Man hat sie ja auch für „lau“ bekommen. Was für ein „Schlamassel“! – Das sind nur fünf Wörter der vielen Dutzend, die wir dem Jiddischen und Hebräischen verdanken oder der jüdischen Tradition. Eine ganze Reihe beliebter Redensarten entstammen ebenfalls diesen Wurzeln, ob etwas „alle Jubeljahre“ stattfindet oder man „Tacheles redet“.

In seine launige Spurensuche streut Essig zur Auflockerung weise Geschichten und schnurrige Anekdoten aus u.a. chassidischer Tradition ein.

Zur Woche der Brüderlichkeit: „Dufte, Jubel, Tacheles!“

Ein heiteres Programm über Hebräisches, Jüdisches, Jiddisches in unserer Alltagssprache mit Musik