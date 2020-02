Veranstaltungsprogramm des Naturparks Steigerwald: Naturbegegnungen 2020

Das Veranstaltungsprogramm 2020 der Ranger im Naturpark Steigerwald ist erschienen. Die Broschüre „Naturbegegnungen“ enthält Termine zu Führungen, Wanderungen und weiteren naturbezogenen Veranstaltungen quer durch den Naturpark Steigerwald. Das vielfältige Angebot reicht vom entspannenden Waldbaden, einer Radtour rund um den Dreifrankenstein, geführten Wanderungen bis hin zu Vogelstimmenführungen oder Fledermaustouren.

Die in der Broschüre enthaltenen Veranstaltungen werden zum Großteil von den Naturpark-Rangern Alexandra Kellner, Verena Kritikos und Pawel Malec, die seit vergangenem Jahr für den Naturpark Steigerwald tätig sind, geführt oder begleitet. Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisierung für schützenswerte Natur und die Wissensvermittlung über den Naturpark gehören zu wichtigen Aufgaben der Naturpark-Ranger. Die Broschüre „Naturbegegnungen“ kann ab sofort beim Naturpark Steigerwald angefordert oder unter www.steigerwald-naturpark.de heruntergeladen werden, sie liegt auch in vielen Gemeinden und Tourist Informationen im Steigerwald aus.

Wanderung zum Thema „Osing“ am 4. April 2020

Das Jahresprogramm der Naturpark-Ranger startet Anfang März: Von 2. März bis 18. April 2020 ist die Ausstellung „Natur im Fokus“ im Foyer des Alten Rathauses in Scheinfeld zu sehen. Sie zeigt Naturfotografien von Kinder und Jugendlichen, die 2019 am Fotowettbewerb des Museums „Mensch und Natur“ und des bayerischen Umweltministeriums teilgenommen haben. Am Samstag, 4. April 2020, lädt der Naturpark zu einer Wanderung auf dem neuen, 10 km langen Osingwanderweg mit Herrn Rudolph vom Osingverein ein. Treffpunkt ist um 10:30 Uhr am Osinghaus zwischen Krautostheim und Humprechtsau (am östlichen Ende des Osingsees). Die Führung beleuchtet den Naturraum und die Geschichte des bei Sugenheim und Markt Nordheim gelegenen Osing. Auch ein Besuch im Osing-Museum in Herbolzheim ist im Rahmen der Wanderung möglich. Um Anmeldung unter Tel. 09161/92-1523 oder info@steigerwald-naturpark.de wird gebeten.

Anm. d. Red.: Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Osing_(Freimarkung)