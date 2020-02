Knopfmacher-Kurs im Bauernmuseum Bamberger Land

Posamentenknopf: Hausener Raute

Alte Trachtenstücke und andere historische Quellen zeugen vom vergessenen Handwerksberuf des Knopfmachers. Über Holzrohlinge werden mit Nadel und Faden kunstvolle Muster gewickelt, gewebt und gestickt. So entstehen Posamentenknöpfe, kleine textile Kunstwerke mit unzähligen kreativen Weiterverwendungsmöglichkeiten. An einem Gehrock aus Hausen von der Mitte des 19. Jahrhunderts haben wir ein besonders raffiniertes Knopfmuster entdeckt: eine gewebte Raute mit einer Einfassung in Mandelform. Ursprünglich in schwarz und dunkelbraun mit glänzenden Garnen gefertigt, trauen wir uns heute auch an bunte Farb-Kombinationen und Mustervarianten aus waschbarem Baumwollgarn.

Referentin: Sandra-Janine Müller

Beginn: Freitag, 20. März 2020 von 15:00 bis 18:00 Uhr

Ort: Bauernmuseum Bamberger Land, Frensdorf

Bitte mitbringen: eventuell Handarbeits-/Lupenlampe samt Verlängerungskabel, wer einen eigenen Knopfhalter besitzt, darf ihn gerne mitbringen!

Ansonsten wird alles Zubehör gestellt

Kosten: 40,00 Euro + 5,00 Euro Materialkosten

Teilnehmeranzahl: mindestens 4 – maximal 14 Personen

Anmeldung/Infos: Sandra Müller, Telefon: 0151-54630018, Mail: trachtenpunkt@gmx.net, HP: www.posamentenknopf-manufaktur.de