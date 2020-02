Comedy meets Classic – 2 Konzerte in Speichersdorf

A-Capella-Spektakel am 24.4. in der Sportarena

SIX PACK – künstlerische Blödelei mit sechs Stimmkünstlern: ein furioser Abend mit A Cappella-Comedy vom Feinsten erwartet die Gäste am Freitag, 24. April 2020 beim neuen Programm „Goldsinger – ein Agentenbrüller“ in der Sportarena. Sie kriegen sich vor lauter Lachen nicht mehr ein – versprochen. SIX PACK passt hint und vorn – und zwar genau so, wie sie sind. Die A-cappella-Comedy-Formation „SIX PACK“ aus Bayreuth macht am Freitag, den 24. April 2020 mit ihrem aktuellen Programm „Goldsinger- ein Agentenbrüller“ Station in Speichersdorf. Natürlich haben die Könige der Vokalakrobaten wieder brillante Gesangsarrangements und herrlichen Blödsinn im Gepäck. Mit wahnsinnig viel Kreativität haben sie, in einer quasi Agentenshow, jede Menge Lieder von Agenten und Geheimdiensten eingebaut. Vom James-Bond-Film „Goldfinger“ etwa, von dem „SIX PACK“ den Titel für ihren „Agentenbrüller“ abgeleitet hat, über „Miss Marple“, bis zum „Dritten Mann“ und noch einiges mehr. Ein gänzlich verrückter Haufen, der im Gegensatz zu den distinguierten Frack- und Zylindertruppen einen furiosen Klamauk und Kokolorescocktail auf der Bühne zelebriert. Jeder einzelne Akteur besitzt eine feste Stimmgröße. Zusammen sind sie ein komödiantisches Meisterwerk der Sangeskunst. Einfach überzeugend komisch, wahrscheinlich der beste Exportartikel den Bayreuth derzeit zu bieten hat. Wollen Sie mitlachen, mitklatschen, mitschnippen, mitjohlen, mitsingen – dann 24. April 2020 in der Sportarena Speichersdorf!

Sinfonischer Chorgesang: „Der Messias“ am 26.4. in der Sportarena

Oster- und Frühlingskonzert 2020 in der Speichersdorfer Sportarena: eine spektakuläre, einzigartige bayerisch-sächsische Produktion des Philharmonischen Chors Bayreuth in Kooperation mit dem Orchester des Theaters Plauen-Zwickau und der Singakademie Plauen in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Lebensfreude. Erfrischend – lebendig – stimmungsvoll! Händels berühmtestes Oratorium „Messiah“ (Uraufführung 1742) sorgt als beständiges Lieblingsstück des Publikums stets neu für Begeisterung. Das dreiteilige Meisterwerk schildert den Lebensweg des „Gesalbten“ (wörtliche Bedeutung des aus dem Hebräischen stammenden Begriffs des Messias) von der Verkündigung über die Geburt bis zum Kreuzestod und zur Offenbarung, und reiht dabei eine beachtliche Anzahl barocker „Superhits“ aneinander – einschließlich des weltberühmten „Hallelujah!“-Chors. Genießen Sie dieses Meisterwerk aus den Kehlen der Sänger des für seinen ebenso warmen wie glasklaren Klang immer wieder gerühmten Philharmonischen Chors Bayreuth und seines feinfühligen Leiters Torsten Petzold in Kooperation mit dem Orchester des Theaters Plauen-Zwickau und der Singakademie Plauen. Als Solisten wirken mit Christina Maria Heuel, Sopran, Stephanie Atanasov, Mezzosopran, André Gass, Tenor, und Frank Blees, Bass.

