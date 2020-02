Zusätzliche Filiale der Deutschen Post am Y-Haus in Bayreuth

Die Deutsche Post wird am 3. März im Schreibwarenladen Hacker am Y-Haus, Bamberger Straße 62 a, eine zusätzliche Filiale einrichten. Darin können die Kundinnen und Kunden unter anderem Brief- und Paketmarken und Packsets kaufen sowie verschiedene Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Annahme von Brief-, Paket- und Express-Sendungen, in Anspruch nehmen. Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe begrüßt die Entscheidung der Deutschen Post, da die Bürger/innen in den südöstlichen Stadtteilen Meyernberg und Altstadt dann dank der neuen und bequem mit dem Stadtbus erreichbaren Postfiliale zuverlässig mit Postdienstleistungen versorgt werden.