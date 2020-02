Forchheims Plogger aus dem Winterschlaf erwacht – Wer läuft mit?

Forchheims erster Plogging Lauf im Neuen Jahr 2020 – „Lauf Dich fit und mach unsere Stadt dabei ein bisschen sauberer“ auch 2020 geht es wieder weiter mit dem Plogging in Forchheim. Nachdem wir uns jetzt lange genug ausgeruht haben geht es wieder los.

Zum Saisonstart werden wir diesmal in Landkreis Forchheim Starten in Heroldsbach. Wir treffen uns am Samstag, dem 29.02.2020 um 10:30 Uhr an der Hirtenbachhalle. Zu Beginn gibt es von unserem Coach Toni eine kurze Einweisung zum Aufwärmen und dann geht’s auch schon los. Der Lauf wird insgesamt 1,5 Stunden dauern. Start und Ziel wird Hirtenbach Halle in Heroldsbach sein.

Am Ziel Angekommen werden alle Teilnehmer, für Ihr ehrenhaftes Engagement belohnt. Junge Bürger Heroldsbach spendieren jedem der Mitläuft kostenfreie Getränke nach dem Lauf. Es ist jeder Herzlich eingeladen mitzumachen. Die Teilnahme kostet natürlich keinen Cent. Höchstens ein bisschen Zeit, Kalorien und die Überwindung Deines inneren Schweinehunds. Weitere Unterstützung gibt es weiterhin von Sebastian Hösch und Junge Bürger (JB) der Stadt Forchheim, diese versorgen Euch mit der gesamten Ausrüstung, die Ihr braucht. Jeder bekommt reichlich Müllbeutel und Handschuhe, damit das Ganze auch hygienisch bleibt.

Organisator Matthias Hösch: „Für 2020 haben wir 10 Termine angesetzt, wir wollen in der Stadt und im Landkreis Forchheim gemeinsam noch viel erreichen. Beim nächsten Lauf am 14. März in Forchheim Treffpunkt am Ehrenbürg Gymnasium Parkplatz, wird es auch Gäste geben, die uns begleiten, so viel sei schon mal verraten. Wir freuen uns auf jeden der mitläuft“