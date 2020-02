Forchheimer Klosterchor Sankt Anton sucht für die Aufführung der „Piccolomini-Messe“ noch Sänger

Nach der Mozartmesse in G-Dur, KV 140 an Maria Lichtmess bereitet der Klosterchor St. Anton für das Erlöserfest im Juli 2020 die Missa brevis in C, KV 258, genannt auch „Piccolomini-Messe“ von W. A. Mozart vor. Die Proben dafür beginnen am Mittwoch, 4. März 2020, um 19.30 Uhr im Musikraum über der Sakristei. Wer gerne mitsingen möchte, dem bietet sich jetzt eine günstige Gelegenheit, mit dem Mitsingen zu beginnen. Alle Stimmlagen sind willkommen, vor allem im Alt und Bass. Nähere Auskünfte erteilt der Chorleiter Franz-Josef Saam unter Tel. 09190/997876