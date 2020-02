Fastenpredigt mit Klaus Karl-Kraus in Pödeldorf

„Politischer Ascherdonnerstag“ der Ellertaler SPD

Der 27. Februar wird ein richtig deftig-heftiger „Politischer Ascherdonnerstag“ der Ellertaler SPD mit viel Musik, Kabarett und Politik in der Pödeldorfer Rockkneipe PJ´s, Bamberger Str. 27, 96123 Litzendorf. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Zunächst wird der „Frankenschlawiner“ mit Musik für alle den Saal einheizen, dann darf der Kabarettist Klaus Karl-Kraus („Fastnacht in Franken“) in seiner Fastenpredigt Politik und Politikern die Leviten lesen. Und last but not least wird der SPD-Landratskandidat Andi Schwarz in einer launigen Rede seinen Senf für den Kommunalwahlkampf dazutun. Der Eintritt ist frei.