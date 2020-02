Verwunderung in Bayreuth – Kostenloses Buffett in der Innenstadt

Da wunderten sich die Bayreuther nicht schlecht, als sie am vergangenen Samstag, direkt in der Bayreuther Innenstadt einen Obst- und Gemüsestand entdecken an dem sie sich kostenlos bedienen konnten:

Am Samstag (22.02.) konnten sich die Bayreuther über kostenloses Obst und Gemüse in der Innenstadt freuen. Vor dem alten Schloss wurden direkt in der Nähe zu den Wahlkampfständen Lebensmittel verschenkt.

Es handelte sich um gerettete Lebensmittel, die ansonsten in der Mülltonne gelandet wären. Mit der Aktion sollte auf das Problem der Lebensmittelverschwendung weltweit und in Bayreuth aufmerksam gemacht werden. In Deutschland landen laut Welthungerhilfe etwa 55 kg Lebensmittel pro Kopf pro Jahr im Müll. Dabei sind die privaten Verbraucher die größte Müllquelle neben den Supermärkten und Restaurants. Weltweit kommen so 1,3 Milliarden Tonnen verschwendete Lebensmittel pro Jahr zusammen. Gleichzeitig hungern etwa 821 Millionen Menschen weltweit. Würden die weggeschmissenen Lebensmittel auf die hungernden Menschen verteilt, kämen am Tag fast 4,5 Kilo an Lebensmittel für jede hungernde Person zusammen.

Das Ausmaß des Überflusses zeigt sich auch täglich in Bayreuther Supermärkten und Discountern. Noch genießbare Lebensmittel werden weggeschmissen, weil sie nicht mehr einwandfrei aussehen oder einfach nur eine andere Lieferung eingetroffen ist und die älteren Stücke nun wegmüssen. Aber in erster Linie sind wir Verbraucher gefragt. Den Einkauf besser zu planen und Lebensmittel auch noch verzehren, wenn diese vielleicht nicht mehr ganz frisch sind, kann bereits helfen, um die eigene Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und nebenbei den Geldbeutel zu schonen.