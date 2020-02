Politischer Aschermittwoch mit Wolfgang Reichmann – Die Bamberger CSU lädt ein

(Bamberg) Die Bamberger CSU lädt am Aschermittwoch, 26. Februar 2020, zur Veranstaltung in die Konzert- und Kongresshalle. Beginn der traditionellen Sicht auf die Bamberger Dinge durch den bekannten Kritiker der Bamberger Lokalszene und Träger des Frankenwürfels, Wolfgang Reichmann, ist um 19.00 Uhr, Saalöffnung ab 18.30 Uhr. Wegen des großen Zuspruchs in den letzten Jahren hat die CSU beschlossen, die Veranstaltung im Hegelsaal der städtischen Konzert- und Kongresshalle durchzuführen. Nach einer Begrüßung durch die Spitzenkandidatin der CSU für die Stadtratswahl, Anne Rudel, und einer politischen Einführung durch den Kandidaten der CSU für die Oberbürgermeisterwahl, Dr. Christian Lange, wird Wolfgang Reichmann in der gewohnt kritischen Art und Weise die Bamberger Lokalpolitik aufs Korn nehmen. Die CSU spricht daher eine herzliche Einladung an alle Interessierten aus.