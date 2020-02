Kinder erobern die Giechburg

Landkreis Bamberg lädt ein zum 1. Kinderfest am Samstag, 7. März

Am 7. März ist die Giechburg fest in Kinderhand. Beim 1. Kinderfest des Landkreises Bamberg dürfen die kleinen und auch schon etwas größeren Ritter und Burgfräulein von 14.00 bis 18.00 Uhr die Burg erkunden. Unter dem Motto „Friede, Freude, Burgvergnügen!“ warten viele tolle und interessante Mitmach-Stationen. Einmal an einem Ritterturnier teilnehmen oder spannenden Geschichten im Burgturm lauschen? Kein Problem! Ein Atelier für kleine Künstler, ein Entspannungsraum Kinderyogis oder Bastelaktionen Turmzimmer – beim Kinderfest ist für jeden etwas dabei.

Den Abschluss macht gegen 17.30 Uhr ein gemeinsamer Lichterlauf vom Burghof runter ins Tal.

Die Idee für ein Kinderfest auf der Giechburg kam aus den Reihen der Ehrenamtlichen. Gemeinsam mit der Ehrenamtsbeauftragten des Landkreises Bamberg, Friederike Straub, wurde diese in die Tat umgesetzt. Durch Förderung durch das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration sowie in Kooperation mit der Bayerischen Sportjugend, dem Kreisjugendring Bamberg-Land, KoBis, Integration durch Sport und der VR Bank Bamberg-Forchheim konnte ein Programm auf die Beine gestellt werden, das es so im Landkreis noch nicht gab.

Das Kinderfest findet bei jedem Wetter statt und ist kostenlos. Parkmöglichkeiten bestehen unterhalb der Burg. Für alle, die nicht so gut zu Fuß sind, fährt von hier ein kostenloser Shuttle-Bus hoch zur Giechburg.