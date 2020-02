Eggolsheimer DJK Basketballer siegen auch gegen Eckersdorf

Mit dem Sieg beim BBC Eckersdorf (54:77) starten die DJK’ler eine kleine Serie und geben zum ersten Mal seit September die rote Laterne ab – wenn auch nur für knapp einen Tag

Nach dem Erfolg gegen die Regnitztal Baskets stand am vergangenen Freitag ein nicht minder wichtiges Spiel für die Eggolsheimer Basketballer auf dem Programm. Es ging knapp 70km in Richtung Nordosten nach Neudrossenfeld – der Heimspielstätte des BBC Eckersdorf, ebenfalls ein direkter Konkurrent im Kampf gegen den Abstieg. Also ein absoluter „Must-Win“ für die Eggerbacher, die ohne Ihren Kapitän, Julian Roppelt und ohne Nico Winkler anreisen mussten. Im Aufgebot stand aber mal wieder Tom Eichelsdörfer, der Aufgrund seiner Tätigkeit als Trainer bei Brose Bamberg nur selten dabei sein kann. Wie wichtig der junge Bamberger, der genau wie Kilian Domes, Jakob Kessler und Simon Ulshöfer eine Doppellizenz für die Regionalliga-Mannschaft des Kooperationspartners TTL Bamberg innehat, aber für das Eggolsheimer Spiel war, zeigt sich nicht nur aus den Zahlen. Denn mit 28 Punkten war er zwar Topscorer des Spiels, wichtig dabei war aber die Teamleistung, die diese Zahlen hervorrief. „Ich hatte es auch so leicht, weil meine Teamkollegen mir halfen. Wir haben als Team gespielt und so verdient gewonnen. Es hat richtig Bock gemacht“, erzählt der 19-jährige freudestrahlend nach dem Spiel.

Aber mal von Anfang an. Anders als in den Spielen ließ man von Anfang an keinen Zweifel daran, dass man dieses Spiel gewinnen möchte. Defensiv konnte man wieder eine gute Leistung abrufen und auch das Duell an den Brettern wurde dominiert. Einzig die Ballverluste und die Chancenverwertung verhinderten eine deutlichere Führung zum Ende des ersten Viertels (11:15, 10.).

Diese Probleme konnten auch im zweiten Spielabschnitt nicht abgestellt werden. Obwohl die Defense stand, waren es die eigenen Fehler, die sich häuften. Ein zerfahrenes Viertel, welches aber Trotzdem gewonnen wurde und so ging man mit einem beruhigenden 8-Punkte-Vorsprung in die Halbzeitpause. (20:28, 20.)

Die Marschrichtung war klar – weiterhin gut verteidigen und nach vorne abgeklärter agieren. So startete man motiviert in das dritte Viertel und fand nun über Eichelsdörfer, Amon und Domes oft gute Abschlüsse. Jedoch wackelte die Verteidigung nun etwas und mit dem vierten Foul von Alex Roppelt, der genau wie Amon eine Macht in der Zone war, taten sich den Gästen Lücken auf, die diese nutzen konnten. Gerade Sebastian Seiler, der erst in der zweiten Halbzeit eingesetzt wurde, da er gesundheitlich angeschlagen war, nutzte die Lücken gut aus und konnte selber in kürzester Zeit sechs Punkte dem Scoreboard des BBC hinzufügen, setzte aber auch seine Teamkollegen gut in Szene. Das Viertel endete also wieder recht ausgeglichen mit 19:21. (39:49, 30.)

Beflügelt durch den kleinen Spurt zum Ende des vorherigen Spielabschnitts, nahmen die Eckersdorfer Fahrt auf und konnten mit Ihrer Zonenverteidigung auch wieder einige Ballverluste verursachen. Aber die Mannen von Coach Carsten Richter hielten dagegen, am gefährlichsten Punkt blieb aber keine andere Möglichkeit, als nochmal eine Auszeit zu nehmen, da der Vorsprung nun auf sieben Punkte geschrumpft war. Der gewünschte Effekt trat ein – ein Dreier durch Ulshöfer, einer durch Kessler, ein Putback und weiterer Treffer jenseits der 6,75m-Linie durch Eichelsdörfer. Das Spiel war entschieden, jedoch hatte man jetzt ein neues Ziel – nämlich den direkten Vergleich. Mit 18 Punkten verlor man das Hinspiel und so kämpften man bis zur letzten Sekunde, um dieses Ergebnis zu egalisieren. Mit Erfolg, Eckersdorf konnte nur noch zusehen, wie man diesen Punkt überschritt und mit 23 Punkten Vorsprung diesen Vergleich sicherte. Doppelter Grund zur Freude, denn damit tauschte man auch die Platzierung in der Tabelle.

„Wir schaffen es erneut unseren Gegner bei weniger als 60 Punkten zu halten und konnten als Team überzeugen. Ein wichtiger Sieg und auch ein Ausrufezeichen im Kampf gegen den Abstieg. Die letzten vier Duelle werden wir alles aufs Feld werfen.“, zeigt sich Carsten Richter nach dem Spiel kampfeslustig und in Vorfreude auf die letzten Partien.

Für Eggolsheim spielten: Domes (7), Ulshöfer (3, 1 Dreier), Drewniok, Schwarzmann, Hümmer (10), Eichelsdörfer (28, 3 Dreier), Mönius, Kessler (9, 1 Dreier), Amon (11, 7/8 Freiwürfe), Meyrer (5, 1 Dreier), Fritsche, Alex Roppelt (4)

Topscorer Regnitztal: Pförtsch (11, 1 Dreier), Deinlein, Keller, Michael (je 7)

Autor: Carsten Richter