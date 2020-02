CSU Mittelstands-Union Bamberg-Land ehrte verdiente Mitglieder

Ehrungen standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der CSU Mittelstands-Union (MU) Bamberg-Land, die in der SV-Sportgaststätte in Memmelsdorf stattfand. Hierzu konnte der Kreisvorsitzende Rudolf Schramm auch den Bezirksvorsitzenden der MU-Oberfranken Axel Altstötter, den Kreisvorsitzenden Florian Müller von der MU Bamberg sowie die stellvertretende Kreisvorsitzende der CSU Bamberg Land Andrea Weigler begrüßen. Sein besonderer Gruß galt Landrat Johann Kalb, der 1997 als Rechtsanwalt eintrat und für 23 Mitgliedsjahre geehrt wurde.

Zu Beginn der Versammlung berichtete der Kreisvorsitzende Rudolf Schramm von einem weiteren erfreulichen Mitgliederzuwachs auf den alle stolz sein können. Allein seit Dezember 2019 konnte weitere 11 Neuaufnahmen verzeichnet werden. Beim Jahresvergleich Mitgliederzuwachs 2019 liegt die MU Bamberg Land in Bayern auf Platz 3, im bundesweiten Vergleich mit der MIT der CDU von 410 Kreisverbänden auf Platz 12. Auch in den Aktivitäten Social Media (Facebook, Instagram) steigt die Zahl der Abonnenten stetig.

Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung verdienter und langjähriger Mitglieder. Für Mitgliedschaften zwischen 10 und 40 Jahren standen insgesamt 21 Mitglieder zur Ehrung an, die leider nicht alle anwesend sein konnten. Höhepunkt der Ehrungen war dann die Ernennung von Georg Pfister, Hohengüßbach, zum Ehrenmitglied. In dessen Vita stellte der Kreisvorsitzende Rudolf Schramm die beeindruckende Lebensleistung von Georg Pfister, der 1951 in die CSU und 1980 in die MU eintrat, dar. In der Politik ein Mann mit Ecken und Kanten, dabei stets authentisch. Als Unternehmer ein Aushängeschild, der aus einem 1-Mann Betrieb die Fa. Tiefbau Pfister GmbH erfolgreich entwickelt hat.

Danach stellten noch die Neumitglieder Anja Sauer, Familien Dienstleistungen, Frensdorf; Daniel Klitzke, IT-Beratung, Burgebrach; Christian Schöfer, Finanzdienstleistungen, Memmelsdorf und Karl Ludwig Wunder, Steuerberatung, Altendorf, ihre interessanten unternehmerischen Tätigkeiten vor.