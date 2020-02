Bierwochen in der Fränkischen Schweiz

Vom 26. Februar bis zum 23. April genießen Besucher der Fränkischen Schweiz zum fünften Mal mit Bier verfeinerte Gerichte. Dazu stehen regionale Biersorten zur Verköstigung bereit

Nach dem Motto „Erleben, Schmecken, Wohlfühlen“ beginnt in wenigen Tagen eine kulinarische Attraktion – die fünften Bierwochen der Fränkischen Schweiz verwöhnen den Gaumen auf eine ganz spezielle Art: Bier als „Gewürz“ für die regionale Küche. Von Aschermittwoch bis zum Tag des Bieres bieten engagierte Gastronomiebetriebe der Region dann Gerichte an, in denen Bier verarbeitet wurde. Auch zwei regionale Biersorten zum Kennenlernen stehen auf der Getränkekarte.

Mindestens drei Gerichte bieten die teilnehmenden Restaurants dann an, beispielsweise Biersüppchen, Bratwürste in Weißbier, Mälzersteak, Schweinebraten mit Biersoße oder Karpfenfilet in Weißbierpanade. Zum Nachtisch werden unter anderem Schwarzbier-Tiramisu und Schoko-Bierparfait gereicht. Mindestens zwei lokale Biersorten begleiten die angebotenen Speisen je nach Geschmack. Da fällt die Auswahl schwer; immerhin pflegen in der Fränkischen Schweiz noch 69 familiengeführte Brauereibetriebe das traditionsreiche Brauhandwerk (meist seit mehreren Generationen) und stellen qualitativ hochwertige Biere her, mittlerweile insgesamt 350 Sorten.

Angelehnt an das Konzept der Scharfen Wochen im Oktober wurden 2016, anlässlich des 500. Geburtstages des Reinheitsgebotes die Bierwochen gestartet. Als Region mit einer der größten Brauereidichten der Welt lebt die Fränkische Schweiz Braukultur in allen Facetten, u.a. mit Brauereiwanderungen und –führungen und vielen weiteren Veranstaltungen. Der Zeitraum der kulinarischen Wochen wurde bewusst gewählt: Am 26. Februar beginnt die Fastenzeit, in der nach alter Klostertradition oftmals zu Bier als Nahrungsmittel gegriffen wurde. Der 23. April dagegen ist der „Tag des Deutschen Bieres“, der offizielle Geburtstag des Reinheitsgebots also.

Quizfrage: Welches Bier passt zu welchem Essen? Die Antwort darauf bietet unter anderem der Deutsche Brauerbund: Zu Fisch: helles Weizenbier, Lager, Export. Zu Geflügel: helles Weizenbier, helles Lager, Export, Pils. Zum Braten, Steaks: Pils, dunkles Lager. Zu Wild: Bockbier, Schwarzbier, dunkles Weizenbier.

Alle Informationen zu Thema Braukultur, BierWochen, und den teilnehmenden Gaststätten sowie den Flyer zur Aktion finden Sie unter www.fraenkische-schweiz.com/bier