20. Eröffnung der Radsaison in Heiligenstadt i. OFr.

Im April geht es in die Kreisstadt Bamberg

Zum 20. mal starten am 25. April die Heiligenstadter Radler und eröffnen die Radsaison 2020. Die Jubiläumsradtour führt in die Kreisstadt Bamberg, wo die Gruppe vom Oberbürgermeister im Rokokosaal des alten Rathauses empfangen wird. Nach dem Empfang und einer kurzen Stadtbesichtigung werden die Radler den Landkreis Bamberg erkunden. Von Bamberg geht es durchs Aurachtal nach Trabelsdorf. Hier übernachtet die Gruppe.

Am Sonntag, 26. April, geht die Tour über Burgebrach – Frensdorf nach Pettstadt. An der alten Fähre können sich die Teilnehmer über die Gemeinde Pettstadt informieren und überqueren dann die Regnitz. In Pettstadt wird es auch eine Überraschung für die Gruppe geben. Danach geht es weiter nach Buttenheim (Mittagspause) und zurück nach Heiligenstadt i. OFr., wo es zum Abschluss auch eine kleine Überraschung geben wird.

Friedrich Bauer, Reckendorf, der Organisator der Radtouren seit 2000, freut sich schon auf die Jubiläumstour. „Auf der Tour mit über 120 km werden wir mit Sicherheit vieles erleben,“ so Bauer. Anmeldungen für die Radtour nimmt Friedrich Bauer, Telefon 0 91 98 / 92 62 98, E-Mail: friedrich-bauer@online.de, entgegen.

Die „Mittwochsradler“ gehen erstmals am 6. Mai 2020 auf Tour. Treffpunkt einer 2-3 stündigen Radtour ist jeweils Mittwoch, 18 Uhr am Heiligenstädter See.