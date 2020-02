Blick über den Zaun: Einbrecher im Landratsamt Wunsiedel – Die Kripo Hof ermittelt

WUNSIEDEL. Nach einem Einbruch in das Landratsamt in Wunsiedel in der Nacht zum Samstag ermittelt die Kriminalpolizei Hof und sucht Zeugen.

Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Samstagfrüh, gegen 7.45 Uhr, suchten bislang unbekannte Einbrecher das Landratsamt in der Jean-Paul-Straße auf und drangen über ein Fenster in das Gebäude ein. Im Inneren öffneten sie gewaltsam einen Kassenautomaten und beschädigten mehrere Zwischentüren. Auf ihrer Suche nach Wertsachen durchwühlten die Täter auch mehrere Büroräume und machten sich an einem massiven Tresor zu schaffen, den sie allerdings nicht öffnen konnten. Was die Einbrecher konkret entwendet haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro und entkamen unerkannt. Kriminalbeamte aus Hof haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag und Samstagfrüh verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Jean-Paul-Straße festgestellt haben, melden sich bitte bei der Kripo Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0.