„Wertvolle Gespräche über das Thema Zeit in Bad Berneck“

Die Zeit rinnt durch die Hände – oder sie wird auch mal lang. Zeit ist ein ungreifbares Phänomen und beschäftigt uns immer wieder. Egal als Zeit in der wir als Gesellschaft leben oder das ganz persönliche Empfinden von Zeit. So gibt es bei den nächsten „Wertvollen Gesprächen“ in Bad Berneck am Montag, 9. März um 19.30 Uhr sicher einiges zu beleuchten und zu diskutieren. Die Leitung des Abends haben Dr. Rüdiger Zier und Hans Neubig aus Bad Berneck, zur offenen Diskussion und Austausch sind alle Interessierten eingeladen. Veranstaltungsort ist der KuKuK / Alte Kindergarten, Am Kirchenring 43 in Bad Berneck. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt für den Abend ist frei. Veranstaltet wird der Abend vom Verein KuKuK e.V. und Evangelischem Bildungswerks. Weitere Informationen im Evangelischen Bildungswerk, Tel. 0921/5 60 68 10 oder unter www.ebw-oberfranken-mitte.de.

Wertvoll werden die Gespräche durch die beteiligten Personen und den Umgang miteinander. Denn die Idee ist, Gespräche mit Tiefgang zu erleben und interessierte Menschen zusammen zu bringen, die freies Denken, Sprechen, Zuhören und Philosophieren genießen. Erwünscht ist ein achtsamer, offener, respektvoller Umgang miteinander, so dass es Abende in verantwortungsvoller Gesprächskultur werden. Es gibt keinen Vortrag, noch Definitionen oder ein Konsens zum Thema sind nicht erklärtes Ziel.

Denn alle, die kommen, sind mit ihrem Wissen und Erfahrungen das Potenzial für den Austausch. Vorbild für diese Abende ist die Kultur der „Salongespräche“ aus früheren Jahrhunderten. Dort trafen sich Denker/innen, Dichter/innen, Wissenschaftler/innen, Künstler/innen und Interessierte. Der geistreiche Gedankenaustausch war dort Lebensstil – und führte nicht selten doch zu so manch großer Idee.