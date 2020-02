Mach Mit – „Klima-Fasten 2020“ im Landkreis Kulmbach – am Aschermittwoch geht´s los!

Mach Mit – Klima-Fasten 2020 im Landkreis Kulmbach & der Metropolregion Nürnberg – am Aschermittwoch geht´s los!



Kulmbach, 21.02.2020: Anfang Februar hat sich der Landkreis Kulmbach auf die Suche nach Fasten-Partner begeben, die aktiv Ihren ökologischen Fußabdruck verkleinern wollen um damit Ressourcen einzusparen. Sei es bei der Ernährung, durch Energiesparen oder weniger Konsum, bei der Abfallvermeidung, im Recycling, durch die Motivation anderer oder bei der Mobilität, die Herausforderung wurde individuell gewählt. Wir freuen uns auf die Erlebnisse, Erfolge und Hürden der Teilnehmenden mit ihren ausgewählten Fasten-Vorsätzen.

Klimaschutz made in Kulmbach – Fasten macht Schule

Wer macht mit? Die Klasse M8a/b der Hans Edelmann Schule mit der Lehrkraft Ilona Hansl will „Plastikfrei kochen“. Sie wollen ihre Menüs so zusammenstellen, dass soweit wie möglich auf Plastikverpackungen verzichtet wird. Die Klasse hat das schon ausprobiert und Nudeln, Spätzle und alle anderen Beilagen selbst hergestellt. Soßen werden nur mit Mehl gebunden, Vanillesoße oder -pudding mit Eigelb, Stärke, Vanilleschote und Milch, die von der Milchtankstelle kommt, hergestellt. Als Getränke servieren die Schüler Tee, Wasser und Saftschorlen wobei die Säfte aus Mehrwegflaschen und das Wasser aus der Leitung verwendet werden. Gemüse und Obst soll lose, Käse und Fleisch von der Theke in mitgebrachten Behältern gekauft werden. Die Rezepte werden ausgehängt und dazu die jeweilige Einkaufsart gegenübergestellt. Damit wollen die Schüler während der Fastenzeit auch andere Schüler animieren, ihr Einkaufsverhalten zu überdenken. Zudem findet am Ende der Aktion ein Erfahrungsaustausch statt.

Die Kirchengemeinde Buchau/Weismain stellt nicht nur den materiellen Verzicht in den Vordergrund sondern wollen bewusst auf Menschen zugehen, die acht­samer mit sich und der Schöpfung umgehen möchten. Bei den drei Treffen der Fastengrup­pe besteht dann die Gelegenheit, sich gegenseitig über die gemachten Erfahrungen auszutauschen und auch die ein oder andere Anregung und Idee zu erhalten. Das erste Treffen der Fastengruppe ist gleich am Beginn der Passionszeit, am Aschermitt­woch (26. Februar) um 18.30 Uhr im Gemeindehaus Buchau. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich im Pfarramt melden (Tel. 09229/98074) oder einfach vorbei kommen. Auch Jugendliche und Kinder sind natür­lich eingeladen.

Die Umweltfastenaktion der Kirchengemeinde Buchau/Weismain im Überblick:

26. Februar (Aschermitt­woch), Auftaktveranstaltung, 18.30 Uhr (Gemeindehaus Buchau)

3. März Umwelt- Passionsandacht, 19.30 Uhr (Kirche Buchau)

9. – 13. März: Treffen der Fastengruppe, stille Wande­rung – Achtsam werden (den genauen Termin legt die Fastengruppe beim ersten Treffen fest)

18. März 2. Sammelaktion Gelber Sack & Aktion, 18.00 Uhr

23. März Filma­bend „Weniger ist mehr “, 19.00 Uhr im Gemeindehaus Buchau

30. März – 3. April; Treffen der Fastengruppe (den genau­en Termin legt die Fasten-Gruppe noch fest)

9. April, Gründonnerstag: Abschlussgottesdienst, 20.00 Uhr Michaelskirche Buchau

Persönlich will Pfarrer Ulrich Jobst aus Buchau Plastikmüll vermeiden, weniger Wurst & Fleisch essen (nur 2x in der Woche) und deutlich seine private Internetnutzung einschränken.



Eunike Schu wird Wasser sparen. Sie hat eine Trockentoilettte/Komposttoilette im Garten, die sie ausschließlich nutzen möchte. Sie benutzt diese zwar auch so schon im Alltag, aber nicht zu 100%. Sie wird zum Abschluss der Fastenzeit berichten, wieviel Liter Wasser sie gespart hat.

Johanna Ramming aus Kulmbach ist Mitglied bei der Solidarischen Landwirtschaft, ernährt sich mit fairen, regionalen und ökologisch hergestellten Nahrungsmitteln, möchte in der Fastenzeit ihren Konsum weiter einschränken und zusätzlich möglichst vegan essen.

Sina Lechner (Fridays for Future) u. Bezirkstagsvizepräsidentin Dagmar Keis-Lechner haben sich das Ziel gesetzt, sich mit der veganen Küche vertraut zu machen und sich während der Fastenzeit vegan zu ernähren.

Petra Ziegler aus Limmersdorf will die erste Station ihres Einkaufs zu wesentlich größeren Teilen, also mindestens an 3 Tagen pro Woche, in dem glücklicher Weise in Thurnau vorhandenen Bioladen zu verlegen, um noch konsequenter auf Bioprodukte zurückzugreifen und Verpackungsmüll zu sparen. Zweite Station wird der Obstladen sein und nur das, was sie dort nicht bekommt, will sie im Supermarkt kaufen. Den täglichen Weg zur Arbeit nach Thurnau wird sie mit dem Fahrrad, zu Fuß oder per Mitfahrgelegenheit zurücklegen.

Souzan Nicholson, Annekatrin Bütterich und Laura Pyltlik von der GesundheitsregionPLUS und der Bildungskoordination für Neuzugewanderte werden als Pilotprojekt im Rahmen der Blaulichtwochen 2020 das aller erste Webinar im Landratsamt Kulmbach organisieren und durchführen. Am 28. April 2020 werden sie ihr erfolgreiches Blaulichtwochen Pilotprojekt vorstellen, um die Erfahrungen bei der Umsetzung mit diversen Interessenten/Akteure zu teilen. Sie nutzen die Möglichkeit eines Webinars, um allen Akteurinnen und Akteuren bayernweit die Chance zu geben, ortsunabhängig und ohne lange Anreise auf Kosten der Umwelt teilzunehmen.

Uschi Prawitz und Ingrid Flieger , Sprecher der FAIR TRADE Steuerungsgruppe des Landkreises Kulmbach stellen ihr Fasten dieses Jahr unter das Motto „Essen wie früher“ (für Rezeptzusendungen sind wir unter flieger.ingrid@landkreis-kulmbach.de dankbar) sowie Bio&Fair&Regional einzukaufen und das Tempo-Limit von 130 km/h einzuhalten.

Alle Fasten-Partner werden auf der Landkreis-Website vorgestellt https://www.landkreis-kulmbach.de/landratsamt-kulmbach/klimaschutz/co2-fasten/

Auch 2020 wird die erfolgreiche CO 2 -Fasten-Challenge der Klimaschutz­manager*innen der Europäischen Metropolregion Nürnberg fortgeführt.

Im November 2019 wurde die CO 2 -Fasten-Challenge – ein Gemeinschaftsprojekt der Klimaschutzmanagerinnen und Klimaschutzmanager der Metropolregion Nürnberg mit dem Preis „Klimaaktive Kommune – Klimaaktivität zum Mitmachen“ vom Bundesumweltministerium und dem Deutschen Institut für Urbanistik ausgezeichnet. Pünktlich zur Fastenzeit geht das Projekt nun in die nächste Runde.

Vergangenes Jahr erreichten die Klimaschutzbeauftragten von Schwabach bis Shanghai Teilnehmende auf dem ganzen Globus und auch in diesem Jahr sind die Voraussetzungen für eine Teilnahme nur ein Internetanschluss, ein Endgerät und eine Portion Neugier und Motivation. Auf https://co2fasten.wordpress.com/ finden Interessierte eine Übersicht von 40 Tages-Herausforderungen zum CO 2 -Sparen, den sogenannten Challenges. Diese Challenges sind so vielfältig wie die Metropolregion Nürnberg selbst, denn ob eine Challenge eine einfache kleine Aufgabe oder eine größere Herausforderung ist, hängt oft von den Lebensbedingungen der Teilnehmenden ab. So ist ein Direktversorger auf dem Land bestimmt schneller zu finden als in der Stadt, während der Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr in Ballungszentren deutlich leichter ist, als im ländlichen Raum.

„Die CO2-Challenge 2019 forderte mich zusätzlich zu den mir selbst auferlegten Fastenzielen als Berufstätige enorm. Mein eigenes Verhalten zu hinterfragen, an meine persönlichen Grenzen zu gehen und meinen Lebensstil nachhaltig zu verändern, das sind positive Auswirkungen der Fastenzeit,“ so Ingrid Flieger vom Klimaschutzmanagement des Landkreises Kulmbach. Teilnehmende der CO 2 -Fasten-Challenge 2020 können ihre „bestandenen“ Herausforderungen auf einer Checkliste abhaken und einsenden. Unter allen Einsendungen werden 10 Klimaschutzpakete verlost, bestehend aus einer Soulbottle und dem Buch „Die Öko-Challenge“.