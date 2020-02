Die Evangelische Familienbildungsstätte Villa Kunterbunt lädt ein

Die Evangelische Familienbildungsstätte Villa Kunterbunt lädt am Samstag, 7.3.2020 von 14 – 17 Uhr zum Workshop – Raus aus dem Plastikwahn – Plastikfreie Küche -ein

Jährlich werden weltweit etwa 300 Millionen Tonnen Plastikmüll produziert. Eine ins Meer geworfene Plastikflasche benötigt dabei ca. 450 Jahre, bis sie in kleine Teilchen (Mikroplastik) zerfallen ist. Mikroplastik selbst ist nicht abbaubar. Zusätzlich zu den in Kosmetika und anderen Lebensmitteln enthaltenen Partikeln gelangt es auf unterschiedlichen Wegen in die Organismen verschiedenster Lebewesen, einschließlich uns selbst – jeder Mensch isst und trinkt durchschnittlich bis zu 5 g Mikroplastik pro Woche. Welche Auswirkungen dies auf unserer Gesundheit hat ist noch nicht absehbar.

In einer Mischung aus Vortrag und Erfahrungsaustausch wird herausgearbeitet wo wir Plastikmüll einsparen können und damit unseren ganz persönlichen Anteil zum Umweltschutz beitragen können. Dabei wird auch auf spezielle Angebote zur Plastikvermeidung/Reduzierung in der Region eingegangen. Darüber hinaus wird tatkräftig an das Problem herangetreten und einige Produkte des täglichen Bedarfs schnell, plastikfrei und günstig hergestellt.

Referentin Mechthild Mang, Pädagogin

Ort Evangelische Familienbildungsstätte Villa Kunterbunt

Termin Beitrag 15.00 € plus Materialkosten je nach Teilnehmerzahl, max. jedoch 6.- €

Anmeldung und Auskunft bei Evang. Familien-Bildungsstätte Villa Kunterbunt 09241 992772

In Kooperation mit dem Michaelis-Kindergarten Betzenstein findet am 11.3.2020 ein Vortrag für Eltern, Lehrer/innen, Erzieher/innen Thema Evolutionspädagogik® – Lern- und Verhaltensblockaden erkennen und lösen statt.

Lern- und Verhaltensprobleme bei Kindern werden immer häufiger zur Belastung für alle Erziehenden. Viele Pädagogen stellen vermehrt Konzentrationsprobleme, geringe Belastbarkeit oder Aggressivität bei Kindern fest. Mithilfe der Evolutionspädagogik® kann bei vielen dieser Probleme Abhilfe geschaffen werden. Die moderne Gehirnforschung geht davon aus, dass unser Gehirn bis zum 4./5. Lebensjahr sieben verschiedene Entwicklungsstufen durchläuft. Da Bewegungs- und Gehirnentwicklung eng miteinander verbunden sind, können nicht ausreichend trainierte Bewegungsabfolgen im Baby- und Kleinkindalter Auswirkungen auf Lernen und Verhalten haben. Durch das Nacherleben der Entwicklungsstufen mit Hilfe von speziellen Bewegungsübungen können ungenügende Vernetzungen im Gehirn ausgebaut, Defizite behoben und neue Talente gefördert werden. An diesem Vortragsabend werden praktische Übungen aus der Evolutionspädagogik® gezeigt, die problemlos zu Hause durchgeführt werden können.

Referentin: Christina Paul, Lernberaterin P.P., Fachoberlehrerin, Evolutionspädagogin®

Ort: Michaelis-Kindergarten Betzenstein

Termin: 11.3.2020 von 19.00 -21.00 Uhr Gebühr: 10,00 €

Anmeldung und Auskunft bei: Evangelische Familien-Bildungsstätte Villa Kunterbunt: 09241 992772