CSU und Bürgerblock in Pretzfeld laden zum Kennenlernen der Kandidaten ein

CSU und Bürgerblock in Pretzfeld laden ein

Anlässlich der anstehenden Kommunalwahl ist es wichtig, in Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kommen. Daher stehen der CSU Ortsverband Pretzfeld mit dem Bürgerblock Rede uns Antwort und werden am 29.02.2020 in der Zeit von 10 – 12 Uhr am Obstmarkt in Pretzfeld mit einem Stand vertreten sein. Am 08.03.2020 ist ein Bürgerdialog vorgesehen, der im Schützenhaus in Hagenbach stattfinden wird. Hier soll es in der Zeit von 18-20 Uhr vor allem um die Belange der Bürger vor Ort gehen und um das bessere Kennenlernen der Kandidaten für die Gemeinderatsliste. Bürgermeisterkandidatin Diana Könitzer stellt hier das gemeinsame Programm vor und widmet dann die Aufmerksamkeit den Anliegen der Besucher. Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet am 10.03.2020 um 19 Uhr im Gasthaus Brendel-Prütting in Hetzelsdorf die Veranstaltung zum Thema Gelebte Bürgernähe mit MdL Michael Hofmann. Über zahlreiche Besucher freuen sich der CSU Ortsverband Pretzfeld und alle Kandidaten des Bürgerblocks in Pretzfeld.